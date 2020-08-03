Tekman ESKİ ekipleri çalışmalara devam ediyor - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman ESKİ ekipleri bayram tatili demeden çalışmalara tüm hızla devam ediyor.

Kurban Bayramı süresince çalışmalarına devam eden ESKİ Tekman ekipleri bayramın 4. gününde ilçeye 50 km uzaklıkta gelen grup mahallede yaşanan su patlağını onardı. Boru içinde bulunan su birikintisini kepçe ile boşaltırken, patlağın dağ da olması nedeni ile çalışmalar insan gücü ve iş makinası gücü ile yapılıyor.

Mahalle sakinleri, "İlçemizde hizmet eden ESKİ birimine sonsuz teşekkür ederiz. Yaz, kış, pazar, bayram, gece gündüz demeden nerde bir arıza oluşursa yada su patlağı oluşursa en kısa zamanda müdahale ederek sıkıntıları gidermişlerdir. Ancak ilçemizin geniş bir alana sahip olması nedeni ile kepçenin iş sahasına yürüyerek gittiğini, bu da iş makinesine zarar verecektir" dediler. - ERZURUM