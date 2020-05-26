Tekme attığı korkuluk kırılınca dereye düşüp, yaralandı - Son Dakika

SAMSUN'da babasıyla tartışan C.Ç., (28) tekme attığı korkuluğun kırılmasıyla dereye düşerek yaralandı.

Olay, dün 23.30 sıralarında Canik ilçesi Mert Irmağı'nda meydana geldi. İddiaya göre babasıyla tartışıp alkol alan C.Ç., ırmak kenarına giderek korkuluklara tekme atmaya başladı. Bu sırada korkuluklardan birinin kırılması sonucu dengesini kaybeden C.Ç., ırmağa düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ırmaktan çıkarılan C.Ç., ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. C.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.