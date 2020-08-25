Tekne faciasında kaybolan minik Sarp'ın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Tekne faciasında kaybolan minik Sarp'ın cansız bedeni bulundu

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde, 2 Ağustos Pazar günü 4 kişinin can verdiği tekne faciası sonrası kaybolan 8 yaşındaki Sarp Göksoy'un cansız bedeni 23 gün sonra bulundu.

Foça ilçesinde, 2 Ağustos Pazar günü gezi turu yapmak amacıyla "Egem" adlı özel tekne ile denize açılan 10 kişilik grup, büyük bir facianın içinde kaldı. Teknenin alabora olması sonucu yaşanan feci olayda 5 kişi sağ kurtarılmış, Çınar Ege Göksoy (9), Şennur Avcı (41), Elif Naz Özarmağan ve Şermin Özarmağan olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirmişti. Olay sırasında 8 yaşındaki Sarp Göksoy ise kayboldu.

2 Ağustos'tan bu yana arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı ve Dalgıç ekipleri, 23 gündür Sarp Göksoy'u arıyordu. Minik Sarp'ın cansız bedeni, 2 gün önce kayıp teknenin bulunduğu Hayırsız Ada yakınlarında bulundu.

Saat 16.00 sıralarında bulunan Sarp'ın cansız bedeninin kıyıya çıkartıldığı, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi.