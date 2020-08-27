Tekne faciasının ardından cansız bedeni bulunan çocuğun cenazesi toprağa verildi
İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos tarihinde teknenin alabora olduğu olayda kaybolan ve geçtiğimiz gün cansız bedeni bulunan çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Kurban Bayramı'nın 2. günü olan 2 Ağustos tarihinde gezi turu yapmak amacıyla "Egem" adlı özel tekne ile denize açılan 10 kişilik grup, büyük bir facianın içinde kaldı. Teknenin alabora olması sonucu yaşanan feci olayda 5 kişi sağ kurtarılmış, 4 kişi yaşamını yitirmiş, 9 yaşındaki Sarp Göksoy da kaybolmuştu. Kaybolan minik Sarp'ın cansız bedeni 2 gün önce Hayırsız Ada açıklarında bulunmuştu.
İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Sarp Göksoy'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı ve defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığı'na götürdü. Korona virüs (Covid-19) sebebiyle önlemler alınarak, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından minik Sarp'ın cenazesi, aynı kazada vefat eden annesi ve kardeşlerinin yanına defnedildi.
Cenaze toprağa verilirken minik Sarp'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 18:58 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tekne faciasının ardından cansız bedeni bulunan çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika