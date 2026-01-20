Tekne Kazasında Bir Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tekne Kazasında Bir Ölü

Tekne Kazasında Bir Ölü
20.01.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da batan teknede hayatını kaybeden İksan Öztürk, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Muğla'nın Ula ilçesi açıklarında 5 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 66 yaşındaki İksan Öztürk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 18 Ocak Pazar günü Gökova Körfezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökçe sahili açıklarında seyretmekte olan 5 metrelik fiber tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 5 kişiden birinin kendi imkanlarıyla Ziraatçılar Koyu'ndaki kayalıklara ulaştığı, diğer 4 kişinin ise denizde gözden kaybolduğu ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi harekete geçti. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda, denizde mahsur kalan 4 kişiye ulaşıldı.

Yapılan kontrollerde; İksan Öztürk (66) isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurtarılan A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. isimli 2'si kadın 4 yaralı, Marmaris'in Çamlı Mahallesi'ndeki iskeleye çıkarıldı. Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri devam ederken, hastaneye sevk edilenlerden birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren İksan Öztürk'ün naaşı, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Öztürk, Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel, Muğla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekne Kazasında Bir Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:03
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor
Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:50:20. #7.11#
SON DAKİKA: Tekne Kazasında Bir Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.