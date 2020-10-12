800 metre yüksekte gitar çalan psikolog bu kez de korsan olup gitarını konuşturdu - Son Dakika

800 metre yüksekte gitar çalan psikolog bu kez de korsan olup gitarını konuşturdu

12.10.2020 12:56

-800 metre yüksekte gitar çalan psikolog bu kez de korsan olup gitarını konuşturdu Mavi sularda 'Karayip Korsanları' müziği çalıp gitarını konuşturdu Daha önce Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metre yükseklikte gitar çalarak şarkı söylen psikolog Serkan Çimen,...

-800 metre yüksekte gitar çalan psikolog bu kez de korsan olup gitarını konuşturdu

Mavi sularda 'Karayip Korsanları' müziği çalıp gitarını konuşturdu

ANTALYA - Daha önce Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metre yükseklikte gitar çalarak şarkı söylen psikolog Serkan Çimen, bu kez de mavi sularda gitarını eline aldı. Çimen, Alanya'nın eşsiz manzarasında korsan temalı teknenin üst katında çıkarak 'Karayip Korsanları' müziği çalıp gitarını konuşturdu.

Alanya'da L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görevli psikolog Serkan Çimen, sosyal medya üzerinden 'Gitarımla geziyorum' platformu oluşturarak ilginç fikirlere imza atıyor. Çimen, ilk projesinde en büyük hobisi olan gitarıyla Alanya'nın Yassı Tepe mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanıp 800 metre yükseklikte 'Aldırma Deli Gönül' şarkısını seslendirmişti. Çimen bu kez de mavi sulara açılarak gitarını eline aldı. Alanya Kalesi açıklarında korsan temalı teknenin en üst katına çıkan Çimen, metrelerce yükseklikte 'Karayip Korsanları' müziği çalıp gitarını konuşturdu.

"800 metre yükseklikten atlayıp havada gitar çaldım"

Paylaşımları takipçileri tarafından büyük beğeni alan psikolog Serkan Çimen, görsel anlamda güzel bir sunum yapmak istediğini söyledi. Çimen, "Alanya'nın görsel güzelliğine müziğin ritmini, ahengini, melodilerini ekleyip insanlara hem görsel hem işitsel anlamda güzel bir sunum yapmak istiyorum. Daha önce Alanya'da ilk projemde, Yassı Tepe'de 800 metre yükseklikten atlayıp havada gitar çaldım. İyi ses getirdi. Şimdi de Alanya'nın görsel güzelliklerinden olan 'Karayip Korsanları' teknelerinden birisine binip 'Karayip Korsanları Filmi'nin müziğini çalarak proje haline getirdim. Bunun da ses getireceğini, Alanya'nın güzelliklerine tanıtım amaçlı katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Bu yönde projelerime devam edeceğim. Güzel Alanya'mızı, müziğimle tanıtmaya devam edeceğim" dedi.

"İnsanlara güzel sunumlar yapmaya devam edeceğim"

'Gitarımla geziyorum' isminde Youtube ve İnstagram hesaplarının olduğunu aktaran Çimen, bu hesaplarda ise değişik projelere imza attığını belirtti. Çimen, "Daha önce bu yönde bir proje görmediklerinin, 'Gitarımla geziyorum' kanalının tutacağının, güzel şeylere vesile olabileceğimin geri bildirimini alıyorum. Bu da motivasyonumu yüksek tutuyor. Zaten müziği, gezmeyi seviyorum. Dolayısıyla hem gitarımı hem gezmemi birleştirip 'Gitarımla geziyorum' diye platform oluşturdum kendime. Umarım güzel paylaşımlarla insanlara güzel sunumlar yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

800 metre yüksekte gitar çalan psikolog bu kez de korsan olup gitarını konuşturdu
800 metre yüksekte gitar çalan psikolog bu kez de korsan olup gitarını konuşturdu
800 metre yüksekte gitar çalan psikolog bu kez de korsan olup gitarını konuşturdu
800 metre yüksekte gitar çalan psikolog bu kez de korsan olup gitarını konuşturdu
800 metre yüksekte gitar çalan psikolog bu kez de korsan olup gitarını konuşturdu
800 metre yüksekte gitar çalan psikolog bu kez de korsan olup gitarını konuşturdu
800 metre yüksekte gitar çalan psikolog bu kez de korsan olup gitarını konuşturdu
800 metre yüksekte gitar çalan psikolog bu kez de korsan olup gitarını konuşturdu
800 metre yüksekte gitar çalan psikolog bu kez de korsan olup gitarını konuşturdu
800 metre yüksekte gitar çalan psikolog bu kez de korsan olup gitarını konuşturdu
800 metre yüksekte gitar çalan psikolog bu kez de korsan olup gitarını konuşturdu

Karayip Korsanları, Sosyal Medya, Serkan, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 800 metre yüksekte gitar çalan psikolog bu kez de korsan olup gitarını konuşturdu - Son Dakika

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