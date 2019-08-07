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Teknesini terk etmeyen kaptan hayatını kaybetti

46 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında su alan teknesini terk etmeyen kaptan Hasan Barış Efe, teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitirdi.

Teknesini terk etmeyen kaptan hayatını kaybetti, System.String[]
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında su alan teknesini terk etmeyen kaptan Hasan Barış Efe, teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitirdi.
Efe, yeni aldığı 10 metrelik balıkçı teknesiyle 2 mürettabatla birlikte avlanmak üzere Güzelbahçe Limanı'ndan denize açıldı.
Tekne, Urla'nın Uzunada açıklarında dalgaların yükselmesi sonucu su almaya başladı. Telsizle yardım isteyen Hasan Barış Efe, teknesini Uzunada yönüne çevirdi. Bu sırada 2 mürettebat denize atlarken, Efe ise tekneden ayrılmadı.
Yardım çağrısı üzerine bölgeye yönelen çevredeki balıkçı tekneleri suya atlayan 2 kişiyi kurtardı.
Alabora olan teknenin kaptanı Efe'nin cansız bedeni ise Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu denizden çıkarıldı.
Hasan Barış Efe'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Hasan Barış, Urla, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:20 Kaynak: AA
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