TEKNOFEST 2021'de dereceye giren Aydınlı öğrenciler Vali Aksoy'u ziyaret etti - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde dereceye öğrencileri kabul etti.

Festivalde, "Akıllı Ulaşım" kategorisinde Nazilli Fen Lisesi'nden Efe Karatekin ve Cemil Araz birinci, "Eğitim Teknolojileri" kategorisinde Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Besna İlayda Erçin ve Tuğba Özcan ikinci, "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisinde ise Didim Valiler Ortaokulu'ndan Almira Düzel de üçüncü oldu.

Eğitim Teknolojileri kategorisinde de en iyi sunum ödülü Nazilli Fen Lisesi Meandros takımından Cemil Araz ve Altan Bilge'ye verildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Aksoy, öğrencilerin, yenilikçi fikirleri ortaya koyarak başarı elde ettiklerini söyledi.

Başarıların kent adına gurur verici olduğunu kaydeden Aksoy, "Bu durum aynı zamanda diğer öğrencilerimizin de motivasyonlarına katkı sağlayacak önemli bir başarıdır. Bu yönüyle bu çalışmalar içerisinde yer alan, katkı sunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Temennimiz bundan sonraki organizasyonlarda da ilimizi en iyi şekilde temsil ederek daha farklı projeleri hayata geçirmeleridir." dedi.

Konuşmanın ardından Aksoy, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da katıldı.