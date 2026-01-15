TEKNOFEST 2026 Tanıtımı Priştine'de Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TEKNOFEST 2026 Tanıtımı Priştine'de Yapıldı

TEKNOFEST 2026 Tanıtımı Priştine\'de Yapıldı
15.01.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'da düzenlenen tanıtımda, TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmaları katılımcılara tanıtıldı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek bu yılki teknoloji yarışmalarına ilişkin tanıtım programı, Kosova'nın başkenti Priştine'de yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) destekleriyle ve EngineeringHER Future Derneği organizasyonunda, Priştine'deki bir otelde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş'ın yanı sıra Kosova genelinden 200'den fazla öğrenci katıldı.

Tanıtım filmlerinin gösterimiyle başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Angılı, genç bir ülke olan Kosova'nın aynı zamanda Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkesi olduğunu söyledi.

Gençlerin gelecekleriyle ilgili alacakları kararlarla ülke ve bölgesine katkılar sağlayacağını belirten Angılı, "Kosova'nın gelecekteki büyükelçileri olarak, belki Türkiye'de, belki de dünyanın farklı yerlerinde her zaman şunu hatırlayın; Türkiye ve Türk halkı, Kosova Cumhuriyetinin dostudur. Her zaman yanınızda olacağız, elde ettiğiniz başarıları ve ulaştığınız hedefleri kendi başarımız olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Damka da geçen yıl TEKNOFEST'e katılarak başarı elde eden EngineeringHER Future ekibinin, imkan verildiği takdirde Kosovalı gençlerin neler başarabileceğini tüm dünyaya kanıtladığını vurguladı.

Kosova'nın en önemli zenginliğini gençlerinin oluşturduğunu dile getiren Damka, "Yerel kalkınmanın anahtarı dijitalleşme ve inovasyondur. Bizler, sizlerin önündeki engelleri kaldırmak, fikirlerinizi projeye, projelerinizi katma değere dönüştürmeniz için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından TEKNOFEST 2025'te "Eğitim Teknolojileri" kategorisinde "En İyi Sunum Ödülü" kazanan EngineeringHER Future ekibi, yarışma sürecine dair deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Öğrenciler, soru cevap bölümüyle devam eden etkinlikte, TEKNOFEST sürecine dair merak ettikleri konular hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

İlkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden gençler başvurabiliyor

TEKNOFEST 2026'da Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, ÇELİKKUBBE Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması gibi pek çok alanda teknoloji yarışması düzenlenecek.

Önceki yıllardan farklı olarak Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması ve FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması, bu yıl ilk kez başvuruya açılarak teknoloji tutkunlarına yeni deneyim fırsatları sunacak.

2018'den bu yana düzenlenen TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına bugüne kadar 4 milyondan fazla yarışmacı başvurdu.

TEKNOFEST 2026'da da ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini projeye dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvurma imkanı yakalayacak.

TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurular, "www.teknofest.org" adresinden 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Teknofest, Priştine, Etkinlik, Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST 2026 Tanıtımı Priştine'de Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi
Hamam kültürüne teknolojik dönüşüm: Robot tellaklar geliyor Hamam kültürüne teknolojik dönüşüm: Robot tellaklar geliyor
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:00
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:30:38. #7.11#
SON DAKİKA: TEKNOFEST 2026 Tanıtımı Priştine'de Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.