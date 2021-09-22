TEKNOFEST'te Sanko Holding'in yürütücülüğünde çevreci projeler yarışıyor - Son Dakika

Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ana paydaşlarından Sanko Holding'in yürütücülüğünü üstlendiği Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na başvuran 2 bin 462 projeden 85'i finalde yarışıyor.

Sanko Holding açıklamasına göre, bu yıl ikinci kez TEKNOFEST'in ana paydaşları arasında yer alan Sanko Holding'in sponsorluğunda düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda finale kalan 85 takım, 6 gün boyunca yarışma alanında jüri önünde sunum yaparak birincilik için yarışacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2021'in açılış törenine katılan Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konukoğlu, "Ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sunma gayretiyle birbirinden değerli projelere imza atan, çevre duyarlılığı ve sorumluluk bilinci yüksek gençlerimizle ne kadar gurur duysak az." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda birbirinden değerli projelerin sergilendiğini aktaran Konukoğlu, "Ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sunmak için proje geliştiren gençlerimizle gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son dönemde birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada kendini kanıtlayan ve yabancı ülkelerin vatandaşları tarafından da ilgi gören TEKNOFEST, gençlerimizi cesaretlendirmesi ve yol göstermesi bakımından ülkemiz adına büyük önem taşıyan bir organizasyon. TEKNOFEST'in ülkemizde düzenlenmesi ülkemiz ve gençlerimiz için büyük bir fırsat. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, TEKNOFEST'i mutlaka yakından takip etsinler. TEKNOFEST, gençlerimizin, Türk gençliğinin neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermesi bakımından önemli bir kazanım. Mücadeleyi ve çalışmayı asla bırakmasınlar."

Konukoğlu, çevre konusunun günümüzde her ülkenin çözüm üretmesi gereken önemli bir konu olduğunu vurguladı.

Küreselleşmenin de etkisiyle uluslararası bir boyut kazanan çevre konusunda atılacak her adımın dünyanın geleceği açısından hayati önem taşıdığını kaydeden Konukoğlu, hızla değişen dünyada küreselleşmenin etkilerinin ciddi boyutta hissedildiğini, artan doğal afetlerin ve iklim krizinin çevre konusuna verilmesi gereken önemi gözler önüne serdiğini belirtti.

Sanko Holding olarak Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine katkı sunacak projeleri ve çalışmaları desteklemekten mutluluk duyduklarını aktaran Konukoğlu, yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirliğe önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Verilen bilgiye göre, Sanko Holding, bu yıl da toplumun tamamında teknoloji ile bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'in ana paydaşları arasında yer alarak Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nın yürütücülüğünü üstleniyor.

Sanko Holding bünyesinde çalışan mühendisler, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na katılan öğrencilere mentorluk desteği sağlayarak akademisyenler ile projeleri değerlendirme süreçlerini yürüttü.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na yapılan 2 bin 462 başvurudan 85'i finalde yarışma hakkı kazandı.

Yarışmanın amacı; endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmak ve toplumda enerji verimliliği kültürünün oluşturulmasını, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesini sağlamak olarak belirlendi.