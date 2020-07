Teknoloji markası "Şirketler için zahmetsiz teknoloji çözümlerini" tanıttı - Son Dakika

Teknoloji markası ASUS, bilgisayarın tüm donanımlarını monitör içerisine yerleştirdiği "Hepsi Bir Arada" (All in One) tasarımlı 'Expert AiO V222' model kurumsal cihazını tanıttı.

Geçtiğimiz aylarda kurumsal pazardaki hedeflerini ve kurumsal firmalar için özel olarak geliştirdiği teknolojilerini duyuran ASUS, gelişen teknoloji sistemlerinin verimliliği arttırmak adına çok önemli olduğunu ve işletmelerin yatırımlarının ciddi bir kısmının teknoloji çözümlerine ayrıldığını vurguladı.

Kullanıcıların ve kurumların değişen ve gelişen teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için sundukları nokta atışı ürünlerin artık çok daha önemli hale geldiği belirten Asus yetkilileri," Hepsi Bir Arada" (All in One) tasarımlı modellerin bu noktada oldukça önemli hale geldiğine dikkat çektiler. Yerleşik düzen çalışan ama kablo karmaşasını da istemeyen işyerleri için en ideal çözümün, hem ekranın hem de tüm donanımın yekpare bir düzende buluştuğu All in One bilgisayarlar olduğunu söyleyen marka yetkilileri, Expert AiO V222 çözümünün farklı donanım seçeneklerinde alternatifler sunduğunu aktardı.

"GÜÇLÜ BİR CİHAZ SUNUYORUZ"

Expert AiO V222'nin teknik detaylarıyla ilgili ASUS, yalnızca 2mm kalınlığında olan ince çerçeveleri sayesinde oldukça kompakt ve şık bir görünüme sahip olan V222'nin, 178 geniş görüş açısı sayesinde günlük kullanım pratiklerinde oldukça kullanışlı bir deneyim sunduğu belirtildi.

Asus yetkilileri, yüzde 100 sRGB renk gamutunu sağlayan canlı renkleri sayesinde yaratıcı süreçleri çok daha verimli hale getiren ekranı, harici ekran kartı, son nesil işlemcileri ve geniş depolama alanı sayesinde tek parça, şık ve kompakt bir gövdede güçlü bir cihaz sunduklarını vurguladılar

ÇEŞİTLİ BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

Giriş çıkış portları yönünden oldukça zengin olduğu belirtilen cihazın diğer tüm donanımlara kolayca bağlanabildiği aktarıldı. V222'nin 4 adet USB 3.2 Gen 1 Type A portu, 1 adet HDMI, 1 adet Ethernet RJ45 LAN, 1 adet mikrofon ve kulaklık girişi, 1 adet Kensington kilidi ve 1 adet de USB 2.0 Type A portu olduğu söylendi. Kutusundan ayrıca klavye ve mouse çıktığını söylenen ASUS Expert V222 modelinin kurumsal firmaların yükünü hafifleteceği belirtildi.

