Teknoloji yamakları "Bilişim Garajı"nda ustaya dönüşüyor - Son Dakika

Eğitim teknolojilerinin sunduğu olanaklar, sosyal sorumluluk projeleriyle dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor.

Teknolojik becerilerin küçük yaşta kazandırılmasına yönelik çabaların sayısı artıyor. Eğitim teknolojilerine yönelik AR-GE çalışmaları sonunda geliştirilen Bilişim Garajı Platformu, zaman içinde yetişkinleri de kapsayacak şekilde gelişirken şimdi ihracata hazırlanıyor.

Platformu öğretmeni ne yaparsa onu tekrarlayan "teknoloji yamağı" olarak kullanmaya başlayan öğrenciler, 4 aşamalı eğitimle "teknoloji çırağı", "teknoloji kalfası" ve son olarak gördüğünü değil, hayal ettiğini yapan "teknoloji ustası" oluyor.

Bilişim Garajı Kurucu Ortağı Zerrin Topal, AA muhabirine, ülkenin çocuklarının ve gençlerinin bilişimle üretim yapmaları, teknolojinin sadece tüketen tarafı değil, aynı zamanda üreten tarafı olmaları için 2012'de on-line eğitim platformunu oluşturduklarını söyledi.

Çocuklara söz konusu eğitim platformuyla kodlama, 3 boyutlu tasarım, elektrik-elektronik, robotik kodlama, akıllı cihaz geliştirme, girişimcilik ve sanat eğitimlerini verdiklerini anlatan Topal, "Teknoloji ve estetiği buluşturan eğitimlerle çocuklarımızın, bir inovatif ürün çıkarmakla ilgili ihtiyaç duydukları bilişimin tüm araç gereçlerini Bilişim Garajı Platformu'nda bulmaları mümkün." dedi.

Bilişim Garajı olarak çocuklar ve gençlerle okullar aracılığıyla buluştuklarını dile getiren Topal, "Okullarda her çocuğumuza birer tane şifre gönderiyoruz. Çocuklarımız hem okulda bilişim derslerini bizim şifrelerimiz vasıtasıyla işliyorlar hem de eve gittikleri zaman boş vakitlerinde oyun oynamak yani tüketim yapmak yerine Bilişim Garajı'nın on-line platformundan yararlanarak etkinliklerine devam ediyorlar. Bilişim Garajı, aynı zamanda bu dersi veren öğretmenlere de öğretmen eğitimi veriyor, laboratuvarlara malzemeler gönderiyor." diye konuştu.

Bunun yanında çocukları yıl içinde birtakım etkinliklerle buluşturduklarını ifade eden Topal, bu kapsamda turnuvalar, şenlikler ve sergiler düzenlediklerini belirtti.

Topal, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin dört bir yanında sosyal sorumluluk çalışmaları yapıyoruz. Toplamda 32 ilde sosyal sorumluluk çalışması ile birlikte yüz binlerce çocuğumuza ulaştık. Okullar vasıtasıyla ulaşamadığımız her yere aslında kendi sosyal sorumluluk çalışmalarımızla birlikte gidiyoruz. Çocuklarımız buralarda, en dezavantajlı bölgelerde bile sensörlere emir vererek kendi bölgelerindeki trafik sorunlarına çözümler buldular, akıllı tarım uygulamaları yaptılar, akıllı kuş yuvalarında orman yangınlarını haber veren sistemler geliştirdiler."

"Teknoloji Türkçeleşti"

Zerrin Topal, Kovid-19 salgını sürecinde "vazgecme.org" isimli site üzerinden de tüm eğitimleri ücretsiz erişime açtıklarını söyledi.

Uzaktan eğitimdeki en önemli noktalardan birinin eğitimi alanlarla içerikleri buluşturmak olduğunu vurgulayan Topal, "Bilişim Garajı'nda 60 bin sayfa içerik var. Çocuklarımıza, gençlerimize ve onların ailelerine vazgeçme.org aracılığıyla bilişim ve sanat alanında hem kılavuzluk yaptık hem de teknolojiyi onlar adına Türkçeleştirmiş olduk." dedi.

İçerikleri bireylerle buluşturmak için de "Kümülüs" adını verdikleri bir ürünü 2021'in ilk aylarında devreye aldıklarını söyleyen Topal, şu ifadeleri kullandı:

"İsteyen herkes Kümülüs'ün bilişim ve sanat eğitimlerinden yararlanabiliyor. Özellikle gençler ve çocukların bu platformda vakit geçirmesi çok kıymetli çünkü eminim ki birçok anne baba çocuklarının bilgisayar başında geçirdiği kalitesiz vakitten ve oyun bağımlılığından hayli şikayetçi. Oysaki Kümülüs ile çocuklarımız ve gençlerimiz, bu platformun içinde üretim yapabilme, ürün geliştirebilme ve geleceğin mesleklerine ilişkin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirebilme şansına sahipler."

Zerrin Topal, çalışanlarının aidiyetlerini, gelişimlerini önemseyen kurumların da kendilerine ulaştığını ve Kümülüs'ü temin ederek çalışanlarına hediye ettiğini dile getirdi. Ailelerin platformun içinde eğlenceli zaman geçirdiğini anlatan Topal, ortaya çıkan ürünlerle de yarışmalar, turnuvalar ve sergiler düzenlediklerini kaydetti.

Türkiye'de önemli bir kullanıcı sayısına ulaştıklarına işaret eden Topal, yurt dışına açılma konusunda da girişimde bulunduklarını söyledi.

Topal, eğitim teknolojileri alanında ihracata başlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.