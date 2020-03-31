- Teknopark'tan sağlık çalışanlarına ücretsiz yüz siperliği - Son Dakika
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- Teknopark'tan sağlık çalışanlarına ücretsiz yüz siperliği

6 saat önce

- Teknopark'tan sağlık çalışanlarına ücretsiz yüz siperliği 3 boyutlu yazıcılarda üretilen siperlikler sağlık çalışanlarını virüsten koruyor Samsun Teknopark'ta 3 boyutlu yazıcılar ile üretilen yüz siperlikleri, ücretsiz olarak gönderilen sağlık çalışanlarına virüse karşı siper oluyor.

- Teknopark'tan sağlık çalışanlarına ücretsiz yüz siperliği

3 boyutlu yazıcılarda üretilen siperlikler sağlık çalışanlarını virüsten koruyor

SAMSUN - Samsun Teknopark'ta 3 boyutlu yazıcılar ile üretilen yüz siperlikleri, ücretsiz olarak gönderilen sağlık çalışanlarına virüse karşı siper oluyor.

Dünyada hızla yayılan korona virüsü belasına karşın Türkiye genelinde topyekun bir mücadele yapılıyor. Sağlık çalışanlarının virüsten korunması için ülkenin birçok yerinde bağışçıların katkısıyla yüz siperlikleri hayata geçirilip, sipariş veren sağlık kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderiliyor. Samsun Teknopark'ta da 1 haftadır yüz siperliği üretilmeye başlandı, ve sağlık kuruluşlarına gönderiliyor.

"Hastane çalışanlarının daha korunaklı hale gelmesi için siperlik üretiyoruz"

Hastanede çalışan personellerin güvenliği için yüz siperliği ürettiklerini ifade eden Samsun Teknopark Prototip Atölyesi Sorumlusu Hakan Demir, "Korona virüsü ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde başlatılmış olan 3 boyutlu yazılarda siperlik üretimine bizler de başladık. İlk günden itibaren siperlik üretiyoruz. 3 boyutlu yazıcılarımızda siperliklerin plastik kısımlarını yapıyoruz. Asetat kısmı ile birleştirerek hazır hale getirip, sağlık çalışanlarına gönderiyoruz. Hastane çalışanlarımız, hastalarla iletişim kurduklarında daha korunaklı olabilmeleri için bunu yapıyoruz" dedi.

"Amacımız tamamen sağlık çalışanlarına destek olabilmektedir"

Yüz siperliklerinin üstende "Para ile satılmaz" yazdığını ve tek amaçlarının sağlık çalışanlarına destek olmak olduğunun altını çizen Hakan Demir, "Yakın zamanda 300 sipariş gönderdik. Daha da göndermeye devam ediyoruz. 7 adet yazıcımız var. Hepsi de tam kapasiteyle farklı zamanlarda çalışıyor. Günde yaklaşık 80-100 arası siperlik üretiyoruz. Talep oldukça yüksek. Şu anda kafamızda bir rakam yok. Yardımcı olabildiğimiz kadar siperlik üretmeye devam edeceğiz. Bunları tamamen ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına gönderiyoruz. Siperliklerin üzerinde de 'Para ile satılmaz' yazıyor. Amacımız tamamen sağlık çalışanlarına destek olabilmektedir. Bu siperlikler sanayi ortamında da pres baskılarla ya da enjeksiyon makineleriyle üretilebiliyor. Biz sadece daha hızlı çözüm bulabilmek adına 3 boyutlu yazıcılarla bunu hayata geçirdik. Çözüm olarak hızlı fakat zaman olarak biraz daha yavaş çalışan cihazlar üretiyoruz. Diğer siperliklerden farklı olarak, önde kullanılan asetatı kullan at olarak da kullanılabiliyor. Asetatı kullan at olarak kullanıp, petkeleri de steril edip kullanmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Samsun Teknopark'ta 1 hafta yüzlerce siperlik üretilip, sipariş veren sağlık kuruluşlarına gönderildi ve gönderilmeye devam ediyor.

- Teknopark'tan sağlık çalışanlarına ücretsiz yüz siperliği

Hakan Demir, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:21 Kaynak: İHA

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