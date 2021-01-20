Teknosa'da karne ve yarıyıl tatili kampanyaları - Son Dakika

Teknosa'da karne ve yarıyıl tatili kampanyaları

20.01.2021 10:51
Teknosa'da karne ve yarıyıl tatili kampanyaları, System.String[]

Teknosa, yarıyıl tatili yaklaşırken uzaktan eğitim ve salgın sebebiyle evde kalan öğrencilerin vazgeçilmezleri arasına giren notebook, tablet, akıllı telefon, oyun ve aksesuar ürünlerinde özel indirimler sunarak öğrencilere karne ve tatil sevinci yaşatıyor.

Teknosa, yarıyıl tatili yaklaşırken uzaktan eğitim ve salgın sebebiyle evde kalan öğrencilerin vazgeçilmezleri arasına giren notebook, tablet, akıllı telefon, oyun ve aksesuar ürünlerinde özel indirimler sunarak öğrencilere karne ve tatil sevinci yaşatıyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden teknoloji perakendecisi Teknosa açıklamasına göre, şirket, yarıyıl tatili döneminde öğrencileri mutlu edecek teknoloji ürünlerine özel kampanyalar düzenliyor.

Teknosa mağazalarında ve "teknosa.com"da geçerli kampanya kapsamında," öğrencilerin bu dönemde hem eğitimlerine destek olacak hem de tatilin tadını çıkarmalarını sağlayacak notebooklardan tabletlere, oyun (gaming) ürünlerinden aksesuarlara kadar ürün kategorilerinde indirimler, tüketici kredisi, kredi kartına peşin fiyatına taksit gibi farklı ödeme seçenekleriyle sunuluyor.

???????Açıklamaya göre, karne hediyelerini ve yarıyıl tatil alışverişlerini "teknosa.com" üzerinden yapacaklar, ürün bilgilerine kadar her konuda mağazalarda olduğu gibi uzmanlardan web-chat üzerinden canlı destek alabiliyor.

Ayrıca Türkiye'de ilk Teknosa'nın sunduğu video-chat hizmeti ile mağazaya gitmeden mağaza deneyimi yaşayarak, ürünü görüp, mağazadaki danışmana bağlanarak birebir bilgi alabiliyor.

Ayrıca teknolojiseverler siparişleri için aynı gün ve ertesi gün hızlı teslimat ve araçta/otoparkta teslimat seçeneklerinden faydalanabiliyorlar. Alışverişlerini mağazalardan, internetten, mobil platformlardan ya da telefondan (0850 222 55 99) gerçekleştirebiliyor.

Sabancı Holding, oyunlar, Teknosa, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teknosa'da karne ve yarıyıl tatili kampanyaları - Son Dakika


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