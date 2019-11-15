Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Erdoğan-Trump görüşmesi (2)
Son Dakika Güncel (TEKRAR) Erdoğan-Trump görüşmesi (2)

(TEKRAR) Erdoğan-Trump görüşmesi (2)

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ABD Başkanı Trump'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

ABD Başkanı Trump'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. İki lider karşılama sonrası baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

(TEKRAR) Erdoğan-Trump görüşmesi (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:31 Kaynak: AA
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