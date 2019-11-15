(TEKRAR) Erdoğan-Trump görüşmesi (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ABD Başkanı Trump'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:31 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
ABD Başkanı Trump'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. İki lider karşılama sonrası baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
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