Son Dakika Haberleri: Teksas saldırısı kurbanları anıldı
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Teksas saldırısı kurbanları anıldı

1 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinde 8'i Meksika vatandaşı 22 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının kurbanları için anma programı yapıldı.

Teksas saldırısı kurbanları anıldı, System.String[]
ABD'nin Teksas eyaletinde 8'i Meksika vatandaşı 22 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının kurbanları için anma programı yapıldı.
CNN Espanol'un haberinde, Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki bir beyzbol salonunda düzenlenen etkinliğe, aralarında kurbanların yakınları, saldırıda yaralı kurtulanlar ve çeşitli siyasi temsilciler katıldı.
Meksika Chihuchua eyaleti Valisi Javier Corral, anma programındaki konuşmasında, saldırıda öldürülen Meksikalılara ilişkin ABD'deki siyasi aktörlere, her türlü ayrımcılık ile nefrete karşı birlik ve beraberlik olunması çağrısında bulundu.
Saldırıda ölenlerin anısına mini bir konser de verilirken, aileler göz yaşlarını tutamadı.
Meksika hükümeti, 6 Ağustos'taki açıklamasında silahlı saldırıyı, halkına karşı "terör eylemi" şeklinde gördüğünü açıklamıştı.
ABD'deki saldırılar
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso'daki bir alışveriş merkezinde 3 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.
Bu saldırıdan saatler sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda ise 9 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD güvenlik birimlerince yapılan incelemenin ardından her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da nefret ve beyaz ırkçılığın herkes tarafından kınanması gerektiğini kaydetmişti.
Amerika Birleşik Devletleri, El Paso, Meksika, Teksas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:49 Kaynak: AA
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