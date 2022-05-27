Teksas'taki saldırıda can veren öğretmenin eşi iki gün sonra kalp krizinden öldü - Son Dakika
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Teksas'taki saldırıda can veren öğretmenin eşi iki gün sonra kalp krizinden öldü

27.05.2022 19:39
Teksas'taki saldırıda can veren öğretmenin eşi iki gün sonra kalp krizinden öldü

NEW Teksas'ın Uvalde kasabasındaki okul saldırısında 19 öğrencisi ile öldürülen iki öğretmenden birinin eşinin iki gün sonra kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi.

NEW Teksas'ın Uvalde kasabasındaki okul saldırısında 19 öğrencisi ile öldürülen iki öğretmenden birinin eşinin iki gün sonra kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi.

Saldırının kurbanlarından 4. Sınıf öğretmeni 48 yaşındaki Irma Garcia'nın eşi 50 yaşındaki Joe Garcia'nın yaşanan trajediye dayanamayarak kalp krizi geçirdiği kaydedildi.

Ailesi tarafından yapılan paylaşımda, "Joe'nun 25 yıldır evli olduğu eşini kaybetmenin acısına dayanamayarak kalp kırıklığından öldüğüne inanıyoruz. Lütfen dualarınızdan eksik etmeyin." ifadesine yer verildi.

Garcia çifti geride 12 ila 23 yaşlarında 4 çocuk bırakırken, okulun internet sayfasında, saldırının kurbanı Irma Garcia'nın 23 yıllık öğretmen olduğu bilgisi yer aldı.

Uvalde'de 24 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda 19 çocuk ve 2 öğretmen yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

Kalp Krizi, Teksas, Güncel, Son Dakika

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