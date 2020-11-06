"Tekstil üssü" olma yolunda ilerleyen Batman'da 40 bin istihdam hedefi - Son Dakika

"Tekstil üssü" olma yolunda ilerleyen Batman'da 40 bin istihdam hedefi

06.11.2020 11:05

Devletin yatırımcıya sunduğu destek sayesinde tekstil sektöründe büyük ivme sağlanan Batman'da istihdamın 26 binden 40 bine yükseltilmesi hedefleniyor.

Devletin yatırımcıya sunduğu destek sayesinde tekstil sektöründe büyük ivme sağlanan Batman'da istihdamın 26 binden 40 bine yükseltilmesi hedefleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tesis edilen huzurun ekonomiye yansımaları, devletin uyguladığı teşvikler, kamu kurum ve kuruluşlarının hayata geçirdiği projeler, bölge illerinin cazibesini artırdı.

Sunulan ücretsiz arsa, makine desteğiyle sigorta primi, enerji ve vergi indirimiyle İŞKUR, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) sağladığı destek, girişimciler için Batman'a yatırımı cazip hale getirdi.

Tersine göçün yaşandığı Batman'da 10 yılda kurulan 252 tekstil firmasında 26 bini aşkın kişi istihdama kavuştu.

Batman, ihracat da yapılan tekstil sektöründe hedef büyüttü.

"Tekstil cazibe merkezi oluşturabilirsek çalışan sayımızı 40 bine çıkarabiliriz"

Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Başkanı Abdulkadir Demir, AA muhabirine, 10 yıl önce bir firmayla başlayan tekstil yatırımlarının bugün önemli bir noktaya ulaştığını söyledi.

Demir, Batman'da istihdamı tekstil yatırımlarının sırtladığını ifade ederek, "Batman'da tekstil bir sosyal sorumluluk projesi. 252 firmamızda yaklaşık 26 bin çalışanımız bulunmakta. Tekstil sektöründeki gençlerimizin çoğu İstanbul, Bursa, Denizli gibi illerden geri göç başlatmak suretiyle burada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Batman'da genç nüfus oranının yüksek olduğuna işaret eden Demir, tekstilin kentte ciddi bir istihdam alanı oluşturduğunu aktardı.

Demir, "Yaptığımız çalışmalara göre Batman'da tekstil cazibe merkezi oluşturabilirsek çalışan sayımızı 26 binden 40 bine çıkarabiliriz. Bu konuda ciddi bir çalışmamız var. İlgili bakanlıklarla görüşmelerimiz oldu. Tekstil sektöründe hedefimiz 40 bin istihdam." diye konuştu.

"Yüzlerce yatırımcı bekliyor"

Batman Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği (TEKSİAD) Başkanı Mehmet Ali Öztürk, son 10 yılda kentte tekstil sektörüne büyük bir ilginin olduğunu ifade ederek, Batman'da 55 bin sigortalı çalışandan 26 bininin tekstil sektöründe istihdam edildiğini aktardı.

Öztürk, sektörün daha çok büyümesi, gelişmesi ve bu büyümenin kalıcı hale gelebilmesi için gayret ettiklerini dile getirerek, "Devletimizin destek ve imkanları sürdüğü müddetçe, tekstil sektörüne ayrıcalık tanınmasıyla Batman'da 40-50 bin gibi istihdam rakamlarını kolaylıkla bulacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu anda Batman'a tekstil sektöründe yatırım yapmak isteyen yüzlerce yatırımcı bekliyor. Bunların önünü açmalıyız." diyen Öztürk, bu yatırımcıların Batman için bir şans olduğunu bildirdi.

Öztürk, tekstil sektörünün Batman'a katkılarına değinerek, şunları kaydetti:

"Şu anda bu sektörün Batman'da maaş bazlı aylık girdisi 62 milyon lira. Esnaf, servisçi, restoran işletenler, petrolcüler, otelciler bir zincirdir. Hepsi birbirini beslemekte. Tekstil sektörünün kazancı Batman'daki diğer esnafa da katkı sağlıyor."

Gurbete gitmek yerine memleketlerinde istihdama kavuştular

Tekstil işçilerinden Ahmet İraslan, daha önce İstanbul'da bu sektörde zor koşullarda çalıştığını söyledi.

Batman'da tekstil sektörünün gelişmesiyle memleketine döndüğünü anlatan İraslan, "Annemizden, babamızdan uzaktık. Aldığımız para kiraya ve yol parasına gidiyordu. Sağ olsun yetkililerimiz Batman'da tekstil sektöründe iş imkanı oluşturdu. Evimizde, memleketimizde, anne ve babamızın yanındayız. Çalıştığımız bize yetiyor." dedi.

Nebahat Toptan, batı illerinde tekstilde çalışırken Batman'da iş imkanının gelişmesiyle memleketine dönüş yaptığını söyleyerek, tekstilde çalışarak aile ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İstihdam, Batman, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Tekstil üssü' olma yolunda ilerleyen Batman'da 40 bin istihdam hedefi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu
Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 530 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 530 liradan işlem görüyor         
11:04
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti         
10:27
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada         
10:01
Aktivist Greta, Trump'tan intikamını fena aldı: Sakinleş Donald, öfke problemi üzerinde çalışmalısın Aktivist Greta, Trump'tan intikamını fena aldı: Sakinleş Donald, öfke problemi üzerinde çalışmalısın         
09:39
Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu         
09:30
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 665'e düştü ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 665'e düştü         
09:24
Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi         
09:16
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 11:32:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Tekstil üssü" olma yolunda ilerleyen Batman'da 40 bin istihdam hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei