Son Dakika Haberleri: Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin gündemi çevreci ve sürdürülebilir üretim
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Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin gündemi çevreci ve sürdürülebilir üretim

1 saat önce

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), sosyal denetim programları tanıtım etkinliği düzenledi.

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin gündemi çevreci ve sürdürülebilir üretim, System.String[]

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), sosyal denetim programları tanıtım etkinliği düzenledi.


Tekstil ve hazır giyim konusunda tüketicilerin çevreye duyarlı ürünleri talep etmesi, dünyada üretim modellerini etkiliyor. Uluslararası markalar ve tedarikçiler, Social & Labor Convergence Program (SLCP) çatısı altında toplanarak maliyeti azaltma ve kaynakları daha etkin kullanma yoluna gidiyor. EHKİB de bu konular hakkında bir bilgilendirme etkinliği organize etti.


EHKİB üyesi 50 ihracatçı firmanın katılım sağladığı etkinlikte konuşan EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde sürdürülebilirlik ve sosyal uygunluk konularının son zamanlarda büyük bir ivme kazandığına bu taleplerin minimum maliyetle yerine getirilmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdi.


Müşteri ve marka talepleri belirleyici


İhracatçı firmalardan, müşterilerin ve markaların değişen sosyal uygunluk sertifika taleplerine bağlı olarak çok sayıda farklı denetim süreçlerinden geçmeleri gerektiği ve bu durumun zaman ve finansal açıdan önemli kayıplara neden olduğu konularında çok sayıda geri bildirim aldıklarını vurgulayan Sertbaş, "Sürdürülebilirliğin, sosyal ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin artık bir seçenek olmadığının, sektörün bir gerekliliği ve sorumluluğu olduğunun bilincindeyiz. Sektörümüzün daha sürdürülebilir bir üretim modelini benimsemesinin gerektiğinin farkındayız. Sektör olarak çalışma koşullarına, etik konulara ve çevreye olan etkimize önem ve öncelik veriyoruz" dedi.


Sosyal denetimlerin tekstil ve hazır giyim sektörlerinde hem markalara hem üretici firmalara ciddi maddi ve zaman yükleri getirdiğine dikkati çeken Sertbaş, "Sosyal denetimleri tek bir platformda toplayarak maliyetlerin azaltılmasını ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamak için çalışan ortak girişim SLCP'nin gerçekleştirdiği etkinliğin tüm taraflar için verimli olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.


SLCP'nin "Sosyal Denetim Programları Tanıtım Etkinliği" kapsamında, SCLP Kıdemli Operasyon Müdürü Sharon Hesp, SLCP ile bilgi paylaşımı yapan International Trade Center (ITC) yetkilisi Madison Wilcox ile ünlü bir giyim markasının İstanbul irtibat bürosu Sosyal Uygunluk Müdürü Caner Soytaş'a sunumlar yapıldı.


SLCP, global giyim markalarını, tekstil ve hazır giyim değer zincirinin pek çok tedarikçisini, denetim şirketlerini ve sektörel kuruluşları çatısı altında buluşturuyor. Bilgi paylaşımı konusunda Uluslararası Ticaret Merkezi ile çalışan SLCP önümüzdeki yıllarda tüm markaların tek bir veri havuzundan denetim verilerini çekmesini ve üretici firmaların bir kez denetlenmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

Ege, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:12 Kaynak: İHA
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