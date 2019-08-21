Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek TEKSÜT Bandırma'da teknik kadro şekillendi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, başantrenör Hakan Demir bu sezon da takımın başında yer alacak.

Ömer Emre Kahyaoğlu, Miroslav Radosevic ve Aybars Aksu, başantrenör Demir'in yardımcılıklarına devam edecek.

Yeşil-beyazlı ekipte kondisyonerlik görevine ise en son Konyaspor Basketbol'da çalışan Serhat Güneş getirildi.

Kulüp doktorluğunu Müjdat Enginsu'nun üstleneceği takımda fizyoterapist Emre Cürgü, masör Emre Erdem ve malzeme sorumlusu Eyüp Öztürk de görev yapacak.

Çalışmalarına tam kadro Bandırma'da devam eden takım, sezon öncesi 7-9 Eylül'de Almanya'da Brose Bamberg ve MHP Riesen Ludwigsburg ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.