Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası

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Tekvando Şampiyonası'nın dördüncü gün mücadeleleri tamamlandı.
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Konya
Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde 590'ı kadın toplam bin 568 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde, erkeklerde 68 ve 87, kadınlarda ise 57 ve 67 kilo mücadeleleri yapıldı.
Dördüncü gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:
Erkekler
68 kilo:
1- Hakan Kavurat
(Tokat Niksar Belediyesi
Spor Kulübü)
2- Kutay Çekem (Ankara
İlbank Spor Kulübü)
3- Hasan Buğra Eröz (Ankara Adliye Spor Kulübü)
87 kilo:
1- Sergen Curabaz
(Ankara Büyükşehir Belediyesi
Spor Kulübü)
2- Muhammet Talha Sarı (Ankara Ulaştırma Spor Kulübü)
3- Ahmet Anıl Afacan (İzmir Büyükşehir Belediyesi
Spor Kulübü)
Kadınlar
57 kilo:
1- Gülse Polat (Adana
Çetin Topçuoğlu Spor Kulübü)
2- Dilara Aleyna Çelik (Düzce
Mert Asya
Spor Kulübü)
3- Gülsüm Gültekin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Spor Külübü)
67 kilo:
1- Şeyma Nur Söğüt
(Ankara EGO Spor Kulübü)
2- Nazlı Hilal
Özbek (Burdur
Folklor Araştırma Spor Kulübü)
3- Simge
Erensayın (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek müsabakaların ardından sona erecek.