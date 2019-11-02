Tekvando: G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası

Tekvandoda İtalya'da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan Rukiye Yıldırım altın, Zeliha Ağrıs ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bari şehrinde düzenlenen şampiyonada 213 sporcu mücadele ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonda Türkiye'yi beşer kadın ve erkek olmak üzere toplam 10 sporcu temsil ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 49 ve 53 ile erkekler 58 ve 63 kiloda müsabakalar yapıldı.

Türkiye adına 4 sporcu tatamiye çıkarken, ay-yıldızlı tekvandocular ilk günü birer altın ve gümüş madalyayla tamamladı. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım altın, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise gümüş madalya kazandı.

Rukiye Yıldırım, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Macaristan'dan Krystina Sauluk'u, çeyrek finalde İspanya'dan Tania Garcia Romero'yu, yarı finalde Kıbrıs Rum Kesimi'nden Kyriaki Kouttouki'yi ve finalde Almanya adına mücadele eden Ela Aydın'ı mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Zeliha Ağrıs ise ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İsveç'ten Rim Bayaa'yı, çeyrek finalde Almanya'dan Madeline Folgmann'ı, yarı finalde ise Fransa'dan Yasmina Aziez'i mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Rusya'dan Tatiana Kudashova'ya mağlup olan Zeliha Ağrıs gümüş madalyada kaldı.

Madalya kazanan Türk sporcular, ay-yıldızlı bayrakla asker selamı vererek, Mehmetçiğe desteklerini gösterdi.

Bu arada, ilk gün erkekler 58 kiloda mücadele eden Deniz Dağdelen ile 63 kiloda Ferhat Can Kavurat çeyrek finalde mağlup oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 57 kiloda İrem Yaman, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ile 80 kiloda Yunus Sarı madalya mücadelesi yapacak.

G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası, tekvando branşının Avrupa Oyunları'nda yer almaması dolayısıyla Avrupalı sporcuların diğer kıta sporcuları karşısında olimpik puan dezavantajı yaşamamaları için Avrupa Tekvando Birliği tarafından faaliyet programına eklenmişti.