Tekvando Milli Takımı, İspanya'dan 14 madalya ile dönüyor! - Son Dakika
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Tekvando Milli Takımı, İspanya'dan 14 madalya ile dönüyor!

04.04.2022 10:20
Tekvando Milli Takımı, İspanya'dan 14 madalya ile dönüyor!

Türkiye Tekvando Milli Takımı, İspanya Açık Tekvando Turnuvası'nda 7'si altın 14 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Milli Takımı, İspanya Açık Tekvando Turnuvası'nda 7'si altın 14 madalya kazandı.

İspanya'nın Alicante şehrinde düzenlenen organizasyona 79 ülkeden bin 100 civarında sporcu katıldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na puan veren G2 statüsündeki turnuvada Türkiye'yi 23 sporcu temsil etti. Milli tekvandocular, turnuvayı 7 altın, 1 gümüş, 6 bronz toplam 14 madalya ile tamamladı. Türkiye, bu sonuçla İspanya ve Fransa'nın önünde takım halinde turnuvayı zirvede tamamladı.

Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın: Emine Gögebakan (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo), Deniz Dağdelen (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo)

Gümüş: Hüseyin Kartal (80 kilo)

Bronz: Fatma Keleş (46 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+73 kilo) Görkem Polat (54 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

(İHA)

Tekvando Milli Takımı, İspanya'dan 14 madalya ile dönüyor!

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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