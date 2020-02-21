Telabyad ve Resulayn için insani yardım protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Telabyad ve Resulayn için insani yardım protokolü imzalandı - Son Dakika

Telabyad ve Resulayn için insani yardım protokolü imzalandı

18 dakika önce

Şanlıurfa Valiliği ile ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği arasında, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde yaşayanlar, bölgedeki sığınmacılar, mülteciler ve Suriye'deki çatışmalardan etkilenen kişilere yönelik insani yardım ve kalkınma yardımı faaliyetlerinin ifa ve eş güdümüne dair usul ve...

Telabyad ve Resulayn için insani yardım protokolü imzalandı, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği ile ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği arasında, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde yaşayanlar, bölgedeki sığınmacılar, mülteciler ve Suriye'deki çatışmalardan etkilenen kişilere yönelik insani yardım ve kalkınma yardımı faaliyetlerinin ifa ve eş güdümüne dair usul ve esasları belirleyen bir protokol imzalandı.


Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ile ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği temsilcileri katıldı. ATAA Derneğinin, bugüne kadar Şanlıurfa'da çok güzel projeler uyguladığını ve somut adım atan derneklerden biri olduğunu hatırlatan Vali Erin, imzalanan protokol ile Telabyad tarafındaki ihtiyaçların giderilmesine yönelik destek vereceklerini ifade etti. ATAA Derneğinin özverili çalışmalarını her platformda dile getirdiklerini ve diğer uluslararası kuruluşlara da örnek olmasını dilediklerini belirten Vali Erin, Resulayn ve Telabyad tarafında uygulanacak projelerde ATAA Derneğine her türlü desteği vereceklerini söyledi.


Vali Eren, "Suriyeli kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıların bir an önce son bulmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyor, bugün başlayan İdlib operasyonunda da kahraman Mehmetçiklerimize ve milletimize muzafferiyetler diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:32 Kaynak: İHA
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