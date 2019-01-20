Telefonuna Gelen Mesajla 500 TL Dolandırıldı
21 dakika önce
Telefonuna gelen mesajla 500 TL dolandırıldı "Hediye çeki kazandım seni de düşündüm" mesajı ile 500 TL dolandırılan genç "ben düştüm kimse düşmesin" dediOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 20 yaşındaki Sefa Topaktaş, cep telefonuna 500 TL fatura gelince sosyal medya hesabından kendisine...
Telefonuna gelen mesajla 500 TL dolandırıldı
"Hediye çeki kazandım seni de düşündüm" mesajı ile 500 TL dolandırılan genç "ben düştüm kimse düşmesin" dedi
OSMANİYE - Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde 20 yaşındaki Sefa Topaktaş, cep telefonuna 500 TL fatura gelince sosyal medya hesabından kendisine mesaj atan kişilerce dolandırıldığını anladı.
Sosyal medya arkadaşından "Hediye çeki kazandım senide düşündüm, cep telefonun faturalı mı" şeklinde mesaj alan Sefa Topaktaş arkadaşı zannettiği kişiye "evet" cevabını verdi. Topaktaş'ın cep telefonu numarasını isteyen dolandırıcı kendisine mesaj göndereceğini ve büyük harflerle gelen mesajı "evet" yazarak cevaplaması halinde hediye kazanacağını söyledi.
Arkadaşı zannettiği dolandırıcının dediklerini harfiyen yapan Sefa Topaktaş aradan geçen süre zarfında hediye çeki beklerken telefon faturası 500 TL gelince dolandırıldığını anladı.
"Ben düştüm siz düşmeyin" diyen Sefa Topaktaş, "Bu tür mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğunu biliyorum. Fakat o esnada düşünemiyorsun. Meğer arkadaşın sosyal medya hesabı dolandırıcılar tarafından çalınmış. Sosyal medyada bu tür mesajlar atan ve arkadaşınız zannettiğiniz kişi aslında bir dolandırıcı olabiliyor" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:59 Kaynak: İHA
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