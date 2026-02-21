Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
21.02.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Telegram, uyuşturucu ticaretinin merkezi haline gelmiş durumda. Telegram üzerinden irtibata geçilen bir uyuşturucu satıcısının yazdıkları, durumun ne kadar da kötüye gittiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ünlüler ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları gündemdeki yerini korurken, Telegram üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre uygulama, zehir tacirlerinin aktif şekilde kullandığı bir platform haline geldi.

"ÜST DÜZEY KALİTE" VURGUSU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; satıcılar, alıcılara ilk olarak otomatik mesaj göndererek ürünlerinin "üst düzey kalitede" olduğunu belirtiyor. Mesajlarda, "Eğer önceliğiniz düşük fiyat ise beklentiniz karşılanmayacaktır" ifadeleri kullanılıyor.

KONUM SORULUYOR, ÜRÜN LİSTESİ PAYLAŞILIYOR

Haberde, gizlilik gerekçesiyle ilk aşamada alıcının konumunun sorulduğu, ardından çeşitli uyuşturucu maddelerin listelendiği ve talep edilen miktarın öğrenildiği aktarılıyor. Yüksek miktarda kokain talebine karşılık bir satıcının, elinde yeterli miktar bulunmadığını ancak 1-2 ay içinde temin edebileceğini söylediği öne sürülüyor. Satıcının ayrıca güven sağlamak amacıyla önce küçük miktarda alım yapılmasını önerdiği belirtiliyor.

Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

KRİPTO PARA İLE ÖDEME TALEBİ

Satıcıların ödeme için kripto para talep ettiği, IBAN üzerinden yapılacak ödemelerde ise yüzde 20 komisyon istendiği iddia ediliyor. Bu yöntemin, işlemlerin izini zorlaştırmak amacıyla tercih edildiği ifade ediliyor.

Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

İSMAİL HACIOĞLU DA ORADAN TEMİN EDİYORDU

Adresinde yapılan aramada 33 gram esrar çıkan oyuncu İsmail Hacıoğlu, savcılık ifadesinde "Maddeyi Telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar" demişti.

Güvenlik, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    İki filimde oynayınca go. leri başlari ayrı oynuyor.. Sanat i yanlış algılıyor bunlar 6 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Depremin ipuçları sudaymış Radon gazı yeni felaketin habercisi mi Depremin ipuçları sudaymış! Radon gazı yeni felaketin habercisi mi?
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
Hamsinin tahtını devirdi İşte sofralarda en çok yenen balık Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı "Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Süper Lig’de 23. hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de 23. hafta hakemleri belli oldu
Okan Buruk için sözleşme yanıtı Okan Buruk için sözleşme yanıtı

11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
01:50
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 12:00:02. #7.11#
SON DAKİKA: Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.