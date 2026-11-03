Televizyon kanallarından yeni karar! Reklam geliri artmazsa diziler yayınlanmayacak - Son Dakika
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Televizyon kanallarından yeni karar! Reklam geliri artmazsa diziler yayınlanmayacak

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Televizyon kanallarından yeni karar! Reklam geliri artmazsa diziler yayınlanmayacak
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Reklam gelirlerindeki düşüş ve milyonları bulan dizi maliyetleri kanalları yeni kararlar almaya iterken, izleyicileri de yakından ilgilendiren bir uygulama gündeme geldi. Buna göre reklam gelirinin yeterli olmadığı günlerde dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmeyecek. Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti ve Başkalarının Hayatı gibi yapımların yayınlanmaması, ekranların geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Televizyon sektöründe artan yapım maliyetleri ve düşen reklam gelirleri, dizilerin yayın takvimini değiştirmeye başladı. Kanalların, reklam gelirlerinin yetersiz kaldığı günlerde ve önemli futbol karşılaşmalarının oynandığı akşamlarda dizilerin yeni bölümlerini ekrana getirmemeyi tercih ettiği bildirildi. Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti, Başkalarının Hayatı ve Güller ve Günahlar gibi yapımların yeni bölümlerinin yayınlanmaması da sektördeki ekonomik sıkıntıları yeniden gündeme taşıdı. Reklam gelirlerinde artış sağlanamaması halinde benzer yayın ertelemelerinin devam edebileceği belirtiliyor.

REKLAM GELİRLERİ YAPIM MALİYETLERİNİ KARŞILAMIYOR

Televizyon sektöründe bölüm başına artan prodüksiyon giderleri ile reklam gelirleri arasındaki makas açılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre ekim ayında televizyon kanalları son 30 yılın en düşük reklam gelirlerinden birini elde etti. Reklam kuşaklarında ayrılan sürenin önemli bir bölümünün boş kalması, kanalların yeni bölüm yayınlama kararlarını da etkiledi.

Sektördeki ekonomik tablo nedeniyle kanalların, reklam gelirinin düşük kalacağı öngörülen günlerde yeni bölüm yayınlamak yerine tekrar bölümlerine veya farklı içeriklere yöneldiği ifade ediliyor.

GEÇEN HAFTA 6 DİZİNİN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMADI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında farklı kanallarda yayınlanan 6 dizinin yeni bölümü izleyiciyle buluşmadı.

29 Ekim Perşembe günü NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı, Star TV'deki Sevdiğim Sensin ve Show TV'deki Muhtemel Aşk dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmadı.

30 Ekim Cuma günü Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü de ekrana gelmedi. 31 Ekim Cumartesi günü ise Star TV'de Başkalarının Hayatı, Kanal D'de Güller ve Günahlar dizilerinin yeni bölümleri ertelendi.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NEDENİYLE 3 DİZİ DAHA YOK

Yayın takvimindeki değişiklikler bu haftaya da yansıdı. Bugün oynanacak Galatasaray-Stuttgart karşılaşması nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı açıklandı.

TRT 1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yanı sıra Kanal D'deki Haysiyet, NOW ekranlarındaki Anne Yarısı ve Star TV'deki Tuzlu Kahve dizilerinin yeni bölümleri de yayın akışında yer almadı.

YENİ BÖLÜMLERİN ERTELENMESİ DEVAM EDEBİLİR

Televizyon sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar, kanalların yayın politikalarında değişikliğe gitmesine neden oluyor. Yüksek yapım maliyetleri karşısında reklam gelirlerinin yetersiz kalması, yeni bölümlerin yayınlanması konusunda belirleyici hale geliyor.

Öte yandan her dizinin yayınlanmama gerekçesinin aynı olmadığına dikkat çekiliyor. Özellikle 29 Ekim haftasında bazı yapımların bayram programları nedeniyle ertelendiği, reklam gelirlerinin yetersizliği iddiasının ise sektör kulislerinde gündeme geldiği belirtiliyor. Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Film de yeni bölüm ertelemesinin gerekçesini Cumhuriyet Bayramı haftası olarak açıklamıştı.

Bundan sonraki süreçte gözler hem reklam piyasasındaki gelişmelere hem de kanalların haftalık yayın akışlarına çevrildi. Reklam gelirleri ile bölüm maliyetleri arasındaki dengenin sağlanamaması halinde maç ve özel günlerde yeni bölüm ertelemelerinin gündemde kalması bekleniyor.

Başkalarının HayatıKızılcık ŞerbetiTuzlu KahveAnne YarısıMagazinHalefDiziSon Dakika

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