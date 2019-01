Telkari ustaları teknolojiye direniyor

Telkari ustaları teknolojiye direniyorMARDİN - Mardin 'in geleneksel el sanatlarından telkariyi öğrendiği ustası Suphi Hindiyerli'nin izinden gitmek için gayret gösteren Mehmet Zeki Tatlıdede hayatını bu sanatı yaşatmaya adadığını ve döküm makinelerine karşı yarıştığını söyledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte telkari sanatının her geçen gün yok olduğunu belirten Tatlıdere, her şeye rağmen bu sanatı yaşatmak için teknolojiye direndiklerini kaydetti.Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı el sanatı ustaları arasında bulunan Süryani usta Suphi Hindiyerli'nin yetiştirdiği Mehmet Zeki Tatlıdede, bu sanatı Kızıltepe Belediyesi Hanımeli Kadın Merkezinde icra etmeye çalışıyor. Atölyesinde kursiyerlere telkariyi öğretmeye çalışan Tatlıdede, ustasından öğrendiği motifleri işleyerek kolye, yüzük, tesbih gibi çeşitli aksesuarlara dönüştürüyor. Kızıltepe Belediyesi bünyesinde telkariyi yaşatmaya çalıştıklarını anlatan Talıdede, "Telkariyi 15 yaşımda Süphi ustamdan öğrendim. Bu sanatı icra eden sayılı ustalar kaldı. Bu sanatı yaşatmak adı altında Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu kursu kadın kardeşlerimize ücretsiz bir şekilde veriyoruz" dedi.Tatlıdede, telkarinin sabır işi olduğunu belirterek, "Telkari ince bir iştir. Biz bir teli tamamıyla inceltip insan saçı ebatına kadar getiriyoruz. Bunu elle çekip elle işliyoruz. Bu işlemden sonra artık işleyeceğimiz motife göre kolye, küpe, bileklik olarak işliyoruz. Şuan döküm makineleri çıkıyor. 300 işçinin işini bir makine yapıyor. Biz bu makinelere karşı yarışıyoruz. Çünkü makine yeni model ve program çıkartıyor. Bizim bir haftada bitireceğimiz bir seti makine aynısından 100 tanesini 1 saatte çıkartıyor. Ama biri el işçiliği, diğeri makine işi buna dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.Kursa katılan kadınlar da ustalarının öğrettiği incelikleri tüm detaylarına kadar öğrenerek bu sanatı yaşatmak istediklerini belirtti.