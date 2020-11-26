TELKODER'den "Ulusal Veri Stratejisi" önerileri

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, "Türkiye'nin ve vatandaşların geleceği için ulusal bir veri stratejisinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu noktada tüm paydaşlar dinlenmeli ve ortak bir strateji çalışması ortaya konmalıdır." dedi.

Teberci, TELKODER tarafından düzenlenen online basın buluşmasında, Türkiye'de Ulusal Veri Stratejisi'nin oluşturulması önerilerini paylaştı.

2022 yılında 350 milyar doları geçmesi beklenen bulut pazarından Türkiye'nin hak ettiği payı alması gerektiğini belirten Teberci, yetkili kurumlara, konuyu veri güvenliği, kişisel verilerin korunması, ticari verilerin korunması, siber güvenlik gibi her yönüyle ele almaları ve bazı uluslararası şirketlerin tekel davranışlarının önüne geçmeleri noktasında çağrıda bulunduklarını söyledi.

"Sadece birkaç işletmecinin içinde bulunduğu rekabet, pazarı şekillendiriyor"

Türkiye'nin verilerinin Türkiye'de barındırılmasına ilişkin hedeflerin gerçekleşebilmesi için konunun önümüzdeki günlerde toplanması planlanan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda titizlikle ele alınması ve bu kapsamda gerekli tüm paydaşların bu şurada yer alması gerektiğini savunan Teberci, şunları kaydetti:

"Türkiye küresel rekabette yer almalı ve verilerini de korumalı. Küresel veri ve bulut hizmetleri pazarında rekabet Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud ve Alibaba Cloud gibi büyük oyuncular arasında yaşanıyor. Sadece birkaç işletmecinin içinde bulunduğu bu rekabet, gerek bölgesel gerekse küresel veri ve bulut hizmetleri pazarını şekillendiriyor ve bilişim dünyasında köklü dönüşümlere neden oluyor. Üstelik her türlü verinin büyük bölümü bu büyük işletmecilere ait devasa veri merkezlerinde toplanıyor ve bu işletmeciler kendileri dışında herhangi boyutta bir oyuncunun var olmasına veya bir ekosistemin oluşmasına imkan vermiyor.

Öte yandan yurttaşlarımız, üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız ve şirketlerimiz bu büyük işletmecilerin yurt dışında bulunan veri merkezlerine veri tabanlarını yükleyerek sanal sunucu, e-posta, veri depolama gibi birçok hizmeti kullanıyor ve bu durum da ülke verilerimizin tehlikeye girmesine neden oluyor. Bu durum ülkemiz için sadece maddi kayıplara neden olmakla kalmıyor aynı zamanda başta veri güvenliği olmak üzere birçok tehlike ve riskler doğuruyor."

"Çalışmaların başlamasını bekliyoruz"

Teberci, "Türkiye'nin ve vatandaşların geleceği için ulusal bir veri stratejisinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu noktada tüm paydaşlar dinlenmeli ve ortak bir strateji çalışması ortaya konmalıdır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu politikaların oluşturulması veya var olan politikaların güncellenmesi ve bu politikaların sıkı bir şekilde takibinin yapılması noktasında özellikle Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin politika ve eylemlerin takibinde aktif rol üstlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Politika oluşturma, güncelleme veya takip süreçleri için aylar ile telaffuz edilebilecek çalışma sürelerinin belirlenmesi gerektiğini aktaran Teberci, aksi halde, çok hızlı değişen bu teknolojiler için belirlenecek politikaların anlamsız hale gelebileceğini söyledi.

Gelişen teknolojilere hızlı bir refleks göstererek uyum sağlanmadığında geç kalındığını belirten Teberci, şunları kaydetti:

"Küresel veri ve bulut hizmetleri pazarında yerimizi alma hayalimizi gerçekleştirebilmek için devletimizin birçok kurumunun büyük emekleriyle hazırlanan ve bizim de katkılar sunduğumuz çalışmalarda ortaya konulan hedefler ve eylem maddelerinin uygulanması için yürütülecek çalışmaların başlamasını bekliyoruz. TELKODER olarak Ulusal Veri Stratejisi önerilerimizi ülkemizdeki veri merkezi işletmecilerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek oluşturduk. Bu kapsamda ilgili kuruluşlarca titizlikle inceleneceğini umut ediyoruz.

Veri merkezlerimizin dünya standartlarında hizmet verebilmeleri, yaşamakta oldukları ve onlar ile doğrudan ilişkilendirilemeyecek hukuka aykırılıkların önlenebilmesi için 'Veri Merkezi İşletmecisi' tanımı en kısa sürede mevzuatımızda yerini almalıdır."

"24 il sınırı ülke geneline yaygınlaştırılmalı"

Teberci, veri merkezleri özelinde pazar çalışması yapılması gerektiğini ifade ederek, veri merkezlerinin ayrı bir endüstri olarak ele alınacağı özel bir pazar çalışması için özel bir gurup kurulması önerisinde bulundu.

Arazi, beyaz alan, enerji kapasitelerini tespite yönelik olarak mevcut kapasite, kurulu kapasite, genişleme kapasitesi ve fiber erişim imkanları gibi bilgileri içeren düzenli raporların üretilmesi gerektiğini aktaran Teberci, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan, "Üç Aylık Pazar Verileri" raporlarında veri merkezi işletmeciliğine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerektiğini söyledi.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Veri Merkezlerine, 'Cazibe Merkezleri Programı' kapsamında sağlanan destek ve teşviklerin kullanılabilmesi için 24 il sınırı ülke geneline yaygınlaştırılmalı ve beyaz alan sınırı (5000) kaldırılmalıdır.

Veri Merkezi İşletmecilerine özel elektrik tarifesi hazırlanmalıdır. Bu tarife en fazla sanayi elektriği tarifesinin yarısı kadar olmalıdır. Veri Merkezi İşletmecilerine özel indirimli fiber tarifeler oluşturulmalıdır. Veri merkezlerine fiber hizmet sunan işletmeci sayısı arttırılmalı, bağlantı hızları yükseltilmelidir.

Tüm Erişim Sağlayıcıların katılımının zorunlu olacağı birden fazla İnternet Değişim Noktasının kurulması bir an önce gerçekleştirilmelidir. İDN'ye bağlanma maliyeti, internet kapasitesi almaktan daha az maliyetli olmalıdır."