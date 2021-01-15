TELKODER'den uydu haberleşme hizmetlerinin gelişimine ışık tutan rapor - Son Dakika

TELKODER'den uydu haberleşme hizmetlerinin gelişimine ışık tutan rapor

15.01.2021 13:45
TELKODER'den uydu haberleşme hizmetlerinin gelişimine ışık tutan rapor, System.String[]

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, Türkiye'de uydu haberleşme hizmeti (UHH) gelirlerinin 2019 rakamlarıyla yaklaşık 637 milyon TL (108 milyon dolar) seviyesinde olduğunu belirterek, "TELKODER olarak hazırladığımız rapora göre...

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, Türkiye'de uydu haberleşme hizmeti (UHH) gelirlerinin 2019 rakamlarıyla yaklaşık 637 milyon TL (108 milyon dolar) seviyesinde olduğunu belirterek, "TELKODER olarak hazırladığımız rapora göre uydu hizmetlerinde, dünya ile benzer bir oranı yakalayabilmemiz için uydu haberleşme hizmetlerinin en az 10 kat büyümesi, gelirlerin ise yaklaşık 1 milyar dolar olması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

TELKODER açıklamasına göre, Teberci, derneğin yayınladığı "Türkiye'de Uydu Haberleşme Hizmetleri- Küresel Uydu Hizmetleri Pazarında Nasıl Yer Alabiliriz?" başlıklı rapora ve Türkiye'de uydu haberleşme hizmetleri sektörünün durumuna ilişkin bilgi verdi.

Teberci, Türkiye uydu haberleşme hizmetleri sektörünün karşılaştığı sorunların çözülebilmesi noktasında önerilerin yer aldığı rapora göre, sektör sorunlarının ilgili kurum ve kuruluşların iş birlikleriyle çözüme ulaşabileceğini ve böylece Türkiye'nin küresel uydu haberleşme hizmetleri pazarında etkin bir rol oynayabileceğini kaydetti.

Küresel uzay ekonomisisin, uydu imalatı, fırlatma, yer donanımları ve hizmetler dahil olmak üzere 366 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip konumda olduğunu aktaran Teberci, "Uydu haberleşme hizmetleri 366 milyar dolarlık bu büyük pastanın yaklaşık 123 milyar dolarlık kısmını oluşturuyor. Ülkemizde ise uydu haberleşme hizmeti gelirleri 2019 rakamlarıyla yaklaşık 637 milyon TL, yani 108 milyon dolar seviyesinde seyrediyor. TELKODER olarak hazırladığımız rapora göre uydu hizmetlerinde, dünya ile benzer bir oranı yakalayabilmemiz için uydu haberleşme hizmetlerinin en az 10 kat büyümesi, gelirlerin ise yaklaşık 1 milyar dolar olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT sektörün gelişiminde kritik önemde

Teberci, Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından UHH vermek üzere yetkilendirilmiş 33, GMPCS hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş 12 işletmeci bulunduğunu ifade ederek, bunların sadece TÜRKSAT Uydu ve Kablo TV Hizmetlerine ilişkin Görev Sözleşmesi'ne sahip olduklarını aktardı.

Sektörde pek çok girişimcinin bulunduğunu ve bu girişimcilerin desteklenmesiyle UHH alanında ülke olarak önemli atılımlar gerçekleştirilebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye uydu haberleşme hizmetleri büyüklüğünün artması hem ülke ekonomimizi hem de elektronik haberleşme sektörümüzü geliştirecek ve kalkınmamıza büyük katkı sağlayacaktır. Mevcut düzenlemeler, yeni nesil uydu projelerine uygun olarak, ülkemiz, bölgemiz ve dünya uydu piyasa koşulları gözetilerek, Türkiye'nin varması düşünülen hedefler dikkate alınarak güncellenmelidir. TÜRKSAT Etkin Piyasa Gücüne sahip işletmeci olarak belirlenmeli, sektördeki konumu ve iş yapma şekilleri gözden geçirilmelidir. TÜRKSAT'ın, bir kamu kuruluşu olarak, Türkiye'de yerli uydu haberleşme sektörünü destekleyen, ekosistemin gelişmesine ve piyasanın büyümesine yardım eden bir kuruluş haline getirilmesini bekliyoruz."

"Türkiye'nin küresel uydu hizmetleri pazarında yer alabilmesi için çalışma başlatılmalı"

TELKODER Uydu Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Fahri Can da, gelişen teknolojiyle birlikte uydu internet çözümlerinin bölgesellikten çıkarak küreselleştiği günümüzde ulusal eylem planının da bu gelişmeye paralel olarak güncellenmesi ve ulusal güvenliğin de göz önüne alınarak, küresel iş birliklerine açık hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Can, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere, BTK, Türkiye Uzay Ajansı, Cumhurbaşkanlığı'nın Dijital Dönüşüm ve Yatırım Ofisleri öncülüğünde, sektör temsilcilerinin de katkıları ile Türkiye'nin küresel uydu hizmetleri pazarında yer alabilmesi için en kısa sürede bir çalışma başlatılması gerektiğini kaydetti.

Telekomünikasyon, Türk Lirası, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TELKODER'den uydu haberleşme hizmetlerinin gelişimine ışık tutan rapor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fransız pilot Pierre Cherpin, yaptığı kaza sonrası hayatını kaybetti Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için güçlerini birleştirdi Erdoğan'ın müjdesini verdiği gelir kaybı ve kira destekleri için 2 milyondan fazla esnaf başvurdu "Bana şiddet uyguluyor" dediği eski eşinin saatler sonra morga gidip cesedini teşhis etti Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna yanıt: Şu ana kadar olmadı, sapasağlamım         
14:01
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ evinin önünde silahlı saldırıya uğradı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ evinin önünde silahlı saldırıya uğradı         
13:52
İstanbul'da kar yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun bir yağış bekleniyor İstanbul'da kar yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun bir yağış bekleniyor         
13:15
Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var         
12:32
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı         
12:16
Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü         
11:51
Tehdit mesajları aldığı için şikayetçi olan fenomen Şimal Akalın, yaşadıklarını bir bir anlattı Tehdit mesajları aldığı için şikayetçi olan fenomen Şimal Akalın, yaşadıklarını bir bir anlattı         
11:31
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu         
10:40
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Koronayı semptomsuz atlatanlar da aşı olacak Bilim Kurulu üyesi İlhan: Koronayı semptomsuz atlatanlar da aşı olacak         
10:25
Babasını öldürüp annesini yaralayan şizofren: Beni evlendirin dedim, deli olduğumu söyledi Babasını öldürüp annesini yaralayan şizofren: Beni evlendirin dedim, deli olduğumu söyledi         
10:05
Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler         
09:55
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı         
08:00
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 14:17:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TELKODER'den uydu haberleşme hizmetlerinin gelişimine ışık tutan rapor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei