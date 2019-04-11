Son Dakika Haberleri: Tem'de 3'ü Tır 5 Araç Birbirine Girdi, Kilometrelerce Kuyruk Oluştu

Tem'de 3'ü Tır 5 Araç Birbirine Girdi, Kilometrelerce Kuyruk Oluştu

56 dakika önce

Sakarya'nın Arifiye ilçesi TEM Otoyolunda 3'ü tır, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Tem'de 3'ü Tır 5 Araç Birbirine Girdi, Kilometrelerce Kuyruk Oluştu, System.String[]
Sakarya'nın Arifiye ilçesi TEM Otoyolunda 3'ü tır, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kilometrelerce kuyruk oluşan kaza sonrasında araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza, Sakarya'nın Arifiye ilçesi TEM Otoyolu Adapazarı Gişeleri mevki'i İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan 3 ır, 1 kamyon ve 1 otomobil birbirine girdi. Kazada devrilen tırların dorse kısımlarında bulunan hafriyatlar ve mandalinalar yola saçılırken, kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tır içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, otomobil içerisinde sıkışan bir yaralıyı kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza sebebi ile kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik D100 Karayolu'na yönlendirildi. Ekiplerine olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:15 Kaynak: İHA
İstanbul, Sakarya, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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