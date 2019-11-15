TEM'de kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

DÜZCE - Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde kamyonet aynı istikamete gitmekte olan tır'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı.

Kaza öğlen saatlerinde Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Mehmet Yeter idaresinde ki 14 AZ 113 plakalı kamyonet sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu aynı istikamete gitmekte olan Ali Rıza Bozbıyık idaresindeki 06 FU 0804 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet sürücüsü Mehmet Yeter araç içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı ile kaza yerine ambulans ve itfaiye kaza kırım ekibi sevk edildi. Olay yerine giden Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarırken sağlık ekipleri de bir yandan müdahale etti. Yaralı sürücü çıkartılmasının ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü Ali Rıza Bozbıyık, "İstanbul yönüne doğru gidiyordum arkadan büyük bir gürültü ile vurdu. Baya bir arabamı ileri itti" diye konuştu.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametine trafik tek şeritten verilirken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Film izler gibi izlediler

Kaza yerinde otoyol kenarına aracını park eden sürücülerde itfaiye ekiplerinin çalışmasını film izler gibi izlediler. Zaman zaman polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.