TEM'DE ONARIM EKİBİ GİBİ ÇALIŞAN KABLO HIRSIZLARI YAKALANDI - Son Dakika

PENDİK TEM Otoyolu'nda trafik polisleri, elektrik onarım ekibiymiş gibi refüjde kazı yapıp, aydınlatma direklerine akımı sağlayan yer altı kablolarını söken 3 kişiden şüphelendi. Karayolları ekiplerinden herhangi bir çalışmanın olmadığı bilgisini edinen trafik polisleri, TEM Otoyolu'nu çift yönlü olarak trafiğe kapatıp, asayiş ekibi çağırdı. Bunun üzerine yaya olarak kaçmaya çalışan kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi polisin uzun süren takibi sonucu mezarlıkta yakalandı.

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, elektrik onarım ekibiymiş gibi refüjde kazı yaparak, aydınlatma direklerine akımı sağlayan yer altı kablolarını söken kişilerden şüphelendi. Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine telefonla ulaşan trafik polisleri, bölgede herhangi bir çalışmanın olmadığı bilgisini edindi. TEM Otoyolunu çift yönlü olarak trafiğe kapatan trafik polisleri, destek için asayiş ekipleri çağırdı. Polisin kendilerini takip ettiğini fark eden şüpheliler, yaya olarak kaçmaya başladı. Kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi polisin uzun süren takibi sonucu Sultanbeyli Osmangazi Yeni Mezarlığı'nda yakalandı. Gözaltına alınan Tolga Y., Burak A. ve Ali D., Pendik Yenişehir Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.