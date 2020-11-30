TEM'e giren yaya, otomobilin çarpmasıyla öldü - Son Dakika

TEM'e giren yaya, otomobilin çarpmasıyla öldü

30.11.2020 16:21
TEM'e giren yaya, otomobilin çarpmasıyla öldü, System.String[]

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cihan Çeliker yönetimindeki 34 BRS 582 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsamettin Birinci'ye (65) çarptı. Birinci, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsü Cihan Çeliker ile eşi Selma Çeliker de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Cihan ve Selma Çeliker çifti, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


TEM'e giren yaya, otomobilin çarpmasıyla öldü
TEM'e giren yaya, otomobilin çarpmasıyla öldü
TEM'e giren yaya, otomobilin çarpmasıyla öldü
TEM'e giren yaya, otomobilin çarpmasıyla öldü
TEM'e giren yaya, otomobilin çarpmasıyla öldü
TEM'e giren yaya, otomobilin çarpmasıyla öldü

TEM Otoyolu, Otomobil, Gümüşova, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEM'e giren yaya, otomobilin çarpmasıyla öldü - Son Dakika


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