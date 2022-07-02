Tematik Gençlik Kampına Mardin'den 41 genç katıldı - Son Dakika
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Tematik Gençlik Kampına Mardin'den 41 genç katıldı

02.07.2022 13:54
Tematik Gençlik Kampına Mardin'den 41 genç katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nevşehir'de düzenlenen Tematik Gençlik Kampına Mardin'den 41 genç katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nevşehir'de düzenlenen Tematik Gençlik Kampına Mardin'den 41 genç katıldı.

Kızıltepe Gençlik Merkezi Müdürü İmran Tekin, bakanlık tarafından düzenlenen etkinliklerin gençler için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Gençlerin kampta diğer illerden katılan gençlerle kaynaşma fırsatı yakaladığını kaydeden Tekin, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz aradıkları her şeyi bakanlığımızın düzenlediği etkinliklerde ve merkezimizde bulabilir. Biz onlar için çalışıyor ve onlar için buradayız. Şimdiye kadar Çanakkale, Nevşehir Kapadokya ve Bitlis gibi şehirlerimize 246 gencimizi gönderdik. Onlara yönelik ekinliklerimiz devam edecek."

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Kaynak: AA

Kızıltepe, Nevşehir, gençlik, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tematik Gençlik Kampına Mardin'den 41 genç katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tematik Gençlik Kampına Mardin'den 41 genç katıldı - Son Dakika
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