Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" Hakkari'de uygulanmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamına alınan kentteki 70 okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesi çalışmaları ve çocuklara yönelik etkinlikler başlatıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümünün gönüllü öğretmen ve öğrencileri de bu çerçevede Şehit Yarbay Mesut Kuru ile Çimenli İlk ve Ortaokullarında etkinlikler düzenledi.

Kendi imkanları ile hazırladıkları palyaço ve masal kahramanlarının kostümleriyle tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi sunan gönüllüler, öğrencilere sevginin açamayacağı kapının olmadığı mesajını vermeye çalıştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, proje kapsamındaki okulların alt yapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Paydaşlarına yönelik gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Projeye katkı sunan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Özveri ve emekle arka planda ve sahada yer alan gönüllü meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerimiz de projeye katkı vermek için farklı etkinliklerle başka okullardaki kardeşleriyle buluşuyor. Bu hafta içinde gerçekleştirdikleri eğlenceli etkinliklerle küçük kardeşlerinin yüzlerine tebessüm konduran gönüllülerimize, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine teşekkür ederim."