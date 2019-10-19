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Son Dakika Yaşam Temel patent farkındalık eğitimi gerçekleşti

Temel patent farkındalık eğitimi gerçekleşti

1 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörlüğü "Temel Patent Farkındalık Eğitimi ve Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Akademisyenin Rolü" konulu eğitim etkinliği düzenledi.

Temel patent farkındalık eğitimi gerçekleşti, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörlüğü "Temel Patent Farkındalık Eğitimi ve Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Akademisyenin Rolü" konulu eğitim etkinliği düzenledi.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitimde fikri hakların kapsamı, patent araştırmasının önemi, patent araştırma veri tabanları, patentte rüçhan hakkı, Espacenet ve Türk Patent arama ve sonuç ekranlarının kullanımı, araştırma stratejileri, patent yayın numarası ve kodları, patent araştırmasının pratik ipuçları ve örnek çalışma konularında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.


Gün boyu süren etkinliğin ikinci bölümünde uzmanlarla katılımcılar arasında birebir görüşmeler gerçekleşti. Etkinliğin sonunda Kuantum Patent Şirketi Genel Müdürü Barış Kurt ile Fikri Sınai Haklar Uzmanı Orhan Veli Çimen'e Prof. Dr. Harun Mindivan tarafından teşekkür belgesi verildi. - BİLECİK

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:38 Kaynak: İHA
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