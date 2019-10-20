Son Dakika Haberleri: Temiz bir geleceğe el uzattılar, mıntıka temizliği yaptılar
Son Dakika Genel Temiz bir geleceğe el uzattılar, mıntıka temizliği yaptılar

Temiz bir geleceğe el uzattılar, mıntıka temizliği yaptılar

1 dakika önce

Temiz bir geleceğe el uzattılar, mıntıka temizliği yaptılarERZURUM - Erzurum'da, İnsani Yardım Vakfı gönüllü gençleri, mıntıka temizliği ile farkındalık çalışması yaptı.

Temiz bir geleceğe el uzattılar, mıntıka temizliği yaptılar, System.String[]

Temiz bir geleceğe el uzattılar, mıntıka temizliği yaptılar

ERZURUM - Erzurum'da, İnsani Yardım Vakfı gönüllü gençleri, mıntıka temizliği ile farkındalık çalışması yaptı.

Bireysel ve Toplumsal farkındalıklar oluşturmak amacıyla 81 ilde gerçekleşen maddi temizlik etkinliğinde, Genç İHH gönüllüleri, Erzurum'un en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesinde, vatandaşlara örnek olmak için el birliğiyle mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Etkinlikte İHH Kadın ve Erkek teşkilatları, yeşil alanlarda temizlik yaparak halkı bilinçlendirdi.

Erzurum Genç İHH Başkanı Ömer Onay, "Bugün kadın ve erkek teşkilatlarımızla birlikte bir çalışma gerçekleştirdik. Muradımız, çevreyi temiz tutarak birey ve toplumları hassasiyet anlamında yönlendirmek" dedi.

"Manevi temizliğin içerisinde ruh ve kalp temizliği var, maddi temizliğin içerisinde ise beden ve çevre temizliği" ifadelerini kullanan Ömer Onay, yapmış oldukları çalışmaların bu iki grubun aslında ayrılmaz bir bütün olduğunu niteledi.

Caddelere ve sokaklara atılan çöplerin aynı zamanda bireysel ve toplumsal sıkıntılara yol açılabileceğini ifade eden Genç İHH gönüllüleri, Cumhuriyet Caddesinde bulunan ağaç diplerini, Yakutiye Medresesi bahçesini ve Lala Paşa Caminin etrafında bulunan yeşil alanlarda, çevre ve mıntıka temizliği yaptı.

Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nda sessizliğini koruyan Hamas, Pakdil'in vefatı sebebiyle Türk halkına başsağlığı diledi
Tepkilere boyun eğen Trump, G-7 Zirvesi'ni kendi otelinde yapmaktan vazgeçti İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 11:19:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Temiz bir geleceğe el uzattılar, mıntıka temizliği yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]