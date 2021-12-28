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TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN ROMAN HAVASI OYNAMASI İLGİ GÖRDÜ - Son Dakika

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN ROMAN HAVASI OYNAMASI İLGİ GÖRDÜ

28.12.2021 16:43

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü'nde görevli Doğukan Sucu (23), yanındaki arkadaşı şarkı söylemeye başlayınca, çöp kamyonundan inerek Roman havası oynadı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü'nde görevli Doğukan Sucu (23), yanındaki arkadaşı şarkı söylemeye başlayınca, çöp kamyonundan inerek Roman havası oynadı. Sucu'nun oynadığı görüntüler yayınlandığı sosyal medyada ilgi gördü.

Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü personellerinden Doğukan Sucu, çöp topladıkları kamyon kırmızı ışıkta durduğu sırada yanında bulunan arkadaşı Emre Güçlü, şarkı söylemeye başladı. Bunun üzerine Sucu, araçtan inerek, Roman havaları eşliğindeki şarkıya eşlik ederek oynamaya başladı. Sucu'nun oynadığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medya hesaplarından 'Trakya'da sıradan bir gün' başlığıyla paylaşılan görüntüler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

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Lüleburgaz, Doğukan, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN ROMAN HAVASI OYNAMASI İLGİ GÖRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN ROMAN HAVASI OYNAMASI İLGİ GÖRDÜ - Son Dakika
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