Temsa, UMA Motorcoach Expo'da yeni TS30'u tanıttı - Son Dakika

Temsa, UMA Motorcoach Expo'da yeni TS30'u tanıttı

26.04.2021 10:27
Temsa, UMA Motorcoach Expo'da yeni TS30'u tanıttı, System.String[]

Temsa, UMA Motorcoach EXPO 2021'de yeni TS30 model aracını tanıttı.

Temsa, UMA Motorcoach EXPO 2021'de yeni TS30 model aracını tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, 2010 yılından bu yana ABD pazarında faaliyetlerini sürdüren otobüs üreticilerinden Temsa, şehirler arası otobüs segmentinde öne çıkan organizasyonlar arasında gösterilen ve dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ABD'nin Orlando kentinde bir araya getiren UMA Motorcoach EXPO 2021'e katıldı. Temsa, yeni TS30 model otobüsü ile fuarda tek araç sergiledi.

15 binden fazla aracıyla 66 ülkede yer alan Temsa, ABD'deki konumunu güçlendiriyor. 2010 yılında ABD pazarına giren şirket, faaliyetlerini 2018 yılında kurulan TEMSA North America (TNA) şirketi vasıtasıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. Faaliyet gösterdiği segmentlerde yüzde 10'luk pazar payına erişen şirket, "otomotiv odaklı bir teknoloji şirketi" olarak ABD'de 1.000'i aşkın aracıyla yer alıyor. Kuzey Amerika pazarını gelecekteki büyüme motorlarından biri olarak gören şirket, yakın zamanda bu pazara özel olarak geliştirdiği TS45 elektrikli otobüsü Silikon Vadisi başta olmak üzere ABD'nin farklı bölgelerinde yollara taşımayı hedefliyor.

"Kuzey Amerika pazarında daha büyük başarı hikayeleri yazmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, "ABD gibi zorlu bir pazarda başarılı bir noktaya gelmek bizler için gurur verici ve önümüzdeki sürece yönelik yeni hedefler belirlememizde de önemli etken. Bu zamana kadar pazarı doğru okumanın ve ihtiyaçları doğru şekilde belirlemenin katkısıyla büyük başarılara imza attık. Yakın zamanda tüm teknolojisiyle kendi ürettiğimiz elektrikli araçlarımız Silikon Vadisi başta olmak üzere ABD'nin farklı bölgelerinde yollarda olacak. Önümüzdeki dönemde yeni ortak şirketimiz PPF ve Skoda Transportation'ın da gücüyle özellikle Kuzey Amerika pazarında daha büyük başarı hikayeleri yazmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Temsa North America Ülke Direktörü Fatih Kozan da UMA'nın 50'nci yılı olduğunu hatırlatarak, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarda tasarım ve teknolojiyi buluşturduğumuz yenilikçi bir ürünümüzle yerimizi aldık. TS30 aracımız, seyahat/motorcoach segmentinde daha önce olmayan high-end bir ürün olarak, pazarda yüksek kalite standartlarında hizmet veren taşıma şirketlerinin daima bir numaralı tercihi oldu. Yeni donanımlarla zenginleştirdiğimiz modelimiz ise tüm operatörlerin beğenisini kazandı. Sağlamlığı ve düşük operasyon maliyeti ile öne çıkan yeni ürünümüz ile pazarda satış adetlerimizi daha da yukarıya taşıyacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Şehirler Arası Otobüs, Silikon Vadisi, Kuzey Amerika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Temsa, UMA Motorcoach Expo'da yeni TS30'u tanıttı - Son Dakika Ekonomi


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