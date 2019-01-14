Son Dakika Haberleri: Tencere Kalıpları Çalan 5 Kişi Tutuklandı

Tencere Kalıpları Çalan 5 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta çaydanlık imalatı yapan bir iş yerinden yüklü miktarda bakır, pirinç ve demir kalıp çalan 5 kişi tutuklandı.

Tencere Kalıpları Çalan 5 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta çaydanlık imalatı yapan bir iş yerinden yüklü miktarda bakır, pirinç ve demir kalıp çalan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesi'nde metal mutfak eşyası imalatı yapan bir iş yerinden yüklü miktarda bakır ve pirinç kalıp çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden 5 zanlıyı tespit etti. İş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen Hüseyin Y., Ergün K., Serdar Ö., Neşet G. ve Ş.G. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü sırasında zanlılar, basın mensuplarına gülerek "Garibandık çaldık" dedi. Suçlarını itiraf eden şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:45 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Komagene Çiğ Köftelerinin Sahibi Murat Sivrikaya FETÖ'den Adliyeye Sevk Edildi Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak

Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'a Kültür Ziyaretinde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 20:27:24. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tencere Kalıpları Çalan 5 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]