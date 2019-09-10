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Tenis: American Express İstanbul Challenger

12 dakika önce

American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası'nın ikinci gününde favori raketler bir üst tura yükseldi.

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American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası'nın ikinci gününde favori raketler bir üst tura yükseldi.

TED Kulübü kortlarında oynanan turnuvada 1 numaralı seribaşı Fransız Ugo Humbert, ilk maçında Çek Marek Gengel'ı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı. Humbert'in bu turdaki rakibi vatandaşı Hugo Grenier oldu.

Eski dünya 26 numarası Çek Lukas Rosol da Fransız Geoffrey Blancaneaux'u 2 saat 11 dakika süren maçta 6-2, 3-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yendi. 10 numaralı seribaşı Belçikalı Ruben Bemelmans, İspanyol 12 numara Nicola Kuhn ve Sloven 16 numara Blaz Kavcic de rakiplerini geçerek son 16 raket arasına kaldı.

Turnuvada yarın iki Türk raket Marsel İlhan ve Baran Cengiz de korta çıkacak. İlk turu geçen iki raketten Marsel, 8 numaralı seribaşı Hindistan'dan Ramkumar Ramanathan ile oynarken, Baran ise 13 numara Kazakistan'dan Aleksandr Nedovyesov ile karşılaşacak.

American Express, İstanbul, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:18 Kaynak: AA
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