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Tenis: American Express İstanbul Challenger

1 saat önce

American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası'nda tekler finalistleri belli oldu.

Tenis: American Express İstanbul Challenger, System.String[]

American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası'nda tekler finalistleri belli oldu.

TED Kulübü kortlarında gerçekleştirilen turnuvanın tekler yarı finalinde eski şampiyonlardan 5 numaralı seribaşı Özbekistanlı Denis Istomin, Hollandalı rakibi Botic Van de Zandschulp'u 6-3 biten 3 set sonunda 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Bu yıl 71'incisi düzenlenen şampiyonada 2011'de mutlu sona ulaşan Istomin'in kariyerinde 2 ATP, 12 de Challenger şampiyonluğu bulunuyor. Istomin, bu seneki ilk kupasını İstanbul'da kaldırmaya çalışacak.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise 1 numaralı seribaşı Fransız Ugo Humbert ile Sloven Blaz Kavcic karşı karşıya geldi. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren dünya 72 numarası Humbert, rakibine servis kırma puanı göstermediği maçı 6-2 ve 6-1 biten setler sonunda 2-0 kazanarak finale çıktı. 21 yaşındaki Fransız tenisçi, bu seneki ikinci, kariyerinin ise beşinci Challenger zaferini arayacak.

Toplamda 81 bin 240 dolar para ödüllü turnuva, yarın oynanacak tekler finali ile son bulacak. Mücadele, saat 15.30'da başlayacak.

Çiftlerde şampiyon Golubev ile Nedovyesov

American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şapiyonluğa Kazan sporcular Andrey Golubev ile Aleksandr Nedovyesov ulaştı.

Golubev ile Nedovyesov, finaldeki rakipleri Çek Marek Gengel ve Lukas Rosol'un sakatlık nedeniyle korta çıkamamalarının ardından, maç yapmadan kupayı kaldırdı.

American Express, İstanbul, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:28 Kaynak: AA
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