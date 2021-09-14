İstanbul Challenger 73. TED Open turnuvası basın toplantısı gerçekleşti

Bu yıl 73.'sü düzenlenen İstanbul Challenger TED Open basın toplantısı gerçekleşti.

TED Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen ve 73.'sü gerçekleşen İstanbul Challenger TED Open basın toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin katıldı. Turnuvanın önemine dikkat çekerek sözlerine başlayan Cengiz Durmuş, "Bu turnuvaların ülkemizde yapılıyor olabilmesi, tenis sporunun ülkemizde gelişmesine katkı yapıyor. Altyapıdaki sporcularımızın dünyanın en iyi tenisçileriyle aynı korta girmesini sağlıyor. Köklü geleneklerle TED Spor Kulübü'nün yıllardır en iyi challenger serilerinden birine ev sahipliği yapıyor. TTF olarak tenise katkı sağlayan herkesin hizmetindeyiz. Sponsorlarımız olmadan bu turnuvaları, bu hale getirmek çok zor. Bu yıl Şahinler Holding, İstanbul Challenger TED Open'a ismini vererek bizimle birlikte oldu. Bütün organizasyon TED Yönetim Kurulu başkanımız Mehmet Tınaz'ın tutkusu ve özverisiyle gerçekleşiyor. Spor bakanlığımızın bize çizdiği yol haritasıyla devam ederken, tenisin tabana yayılması hedefiyle devam ediyoruz" diye konuştu.

Tınaz: "Burada şampiyon olanlar, büyük organizasyonlarda final oynadı"

TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tınaz, bu turnuvadan önemli isimlerin çıktığını ifade ederek, "Yıllardır sponsorlarımız bankalar oluyordu. En büyük turnuvaların sponsorları finans kurumlarıydı. Artık nedense bu ülkedeki finans kurumları buradan uzak duruyorlar, bu üzüntü verici bir şey. Bu turnuvada oynayan sporcular Grand Slam'de oynayan sporcularla oraya girmek isteyen oyuncuların mücadelesi oluyor. Bu turnuvaların değerini hep birlikte yükseltmeliyiz. İlk 20'den kimse gelmiyor ama 2015 şampiyonumuz Karen Khachanov bu yıl olimpiyatta final oynadı. 2017 şampiyonu Berettini bu yıl Wimledon'da final oynadı. Başkanıma bizi Megasaray'la tanıştırdığı için teşekkür ediyorum. Bu ortaklık eminim uzun soluklu olacaktır. İyi bir turnuva olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Şahin: "Bu birliktelikten çok mutluyuz"

Turnuvaya sponsor olan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin de TED turnuvasına sponsor oldukları için mutlu olduğunu ifade ederek, "73 sefer yapılmış bir organizasyon. İlk kez 1946 yılında yapılmış, çok önemli bir kurumsal yapı. Böyle yapıların çoğalması gerek, biz de severek sizlerle beraber olmak istedik. TED çok güzel bir mekan. Megasaray Tenis Akademi'yi kurarken sadece ticari bir yatırım yapmadık, gençlerimizi spora özellikle de tenise teşvik etmeyi amaçladık. Türk tenisinin yaygınlaşması yetenekli oyuncuların keşfedilmesi ve geliştirilmesi için tüm koşulları sağladık. Bugün de TED gibi güçlü bir kulüple sinerji oluşturmaktan çok mutluyuz. Önemli ve prestijli turnuvaya sponsor olup tenise katkı sağlamak bizim için de çok anlamlı. Antalya'da da çok önemli turnuvalar yaptık. Megasaray Tenis Akademi dünyada çok konuşulan bilinen bir akademi oldu. 50 tenis kortumuz var" dedi.

Organizasyon toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı. - İSTANBUL