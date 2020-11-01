Son dakika haberleri! Tenisçi Sarp Laleli, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tenisçi Sarp Laleli, trafik kazasında hayatını kaybetti

01.11.2020 23:03
Son dakika haberleri! Tenisçi Sarp Laleli, trafik kazasında hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika spor haberi: Tenisçi Sarp Laleli, Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Tenisçi Sarp Laleli, Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Sarp Laleli'nin vefatıyla ilgili Türkiye Tenis Federasyonu'ndan (TTF) yapılan açıklamada, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 1994 doğumlu sporcumuz Sarp Laleli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.TTF Başkanı Cengiz Durmuş da taziye mesajında, "Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okuyan örnek sporcumuz Sarp Laleli'nin Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.


Trafik Kazaları, Türkiye, Tenis, Bursa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Tenisçi Sarp Laleli, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika Spor


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