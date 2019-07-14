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Teodosic'in yeni adresi İtalya

6 dakika önce

Sırp basketbolcu Milos Teodosic, İtalya Birinci Basketbol Ligi ekiplerinden Segafredo Virtus Bologna'ya transfer oldu.

Teodosic'in yeni adresi İtalya, System.String[]
Sırp basketbolcu Milos Teodosic, İtalya Birinci Basketbol Ligi ekiplerinden Segafredo Virtus Bologna'ya transfer oldu.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers'ta forma giyen 32 yaşındaki Teodosic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.
Clippers ile 60 maça çıkan Sırp basketbolcu, 2007-11 yılları arasında Olympiakos, 2011-17 yılları arasında da CSKA Moskova takımlarında oynamıştı.
İtalyan ekibi, gelecek sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.
Milos Teodosic, basketbol, Bologna, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:43 Kaynak: AA
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