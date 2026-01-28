Teoman Bebek Almanya'ya Gitti - Son Dakika
Teoman Bebek Almanya'ya Gitti

28.01.2026 14:55
6 aylık SMA Tip 1 hastası Teoman Çiftçi, tedavi için Almanya'ya uğurlandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan 6 aylık Teoman Çiftçi, valilik onaylı kampanyasının tamamlanmasının ardından tedavi için Almanya'ya gitti.

Kuşadası'nda yaşayan Yağmur-Enis Talha Çiftçi çiftinin bebekleri Teoman'a, doğumundan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinde SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, SMA Tip 1 hastaları için Dubai ve Almanya'da uygulanan gen tedavisine ulaşmak amacıyla 12 Eylül'de Aydın Valiliği izniyle yardım kampanyası başlattı. Toplam maliyeti 1 milyon 682 bin 276 euro olan tedavi için başlatılan kampanya, 13 Ocak'ta yüzde 100'e ulaştı. Kampanyanın tamamlanmasının ardından Teoman bebek ve ailesi, dün kök hücre tedavisi için Almanya'ya gitti. Teoman bebeğin annesi Yağmur Çiftçi, haberi sanal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

'DUALARINIZ, SEVGİNİZ VE GÜZEL ENERJİNİZ BİZİMLE OLSUN'

Anne Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günler süren vize sürecinin ardından, vizeler çıkar çıkmaz bavullar hazırlandı ve Teoman'ın tedavisi için Almanya'ya doğru yola çıkıyoruz. Her şey planlı, programlı olmadı belki ama kalplerimiz hazırdı. Bu yolculuk Teoman'ın sağlığına giden yol. Dualarınız, sevginiz ve güzel enerjiniz bizimle olsun. Güzel haberlerle dönmek üzere" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

