Tepebaşı ve Döğer kardeş şehir oldular - Son Dakika
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Tepebaşı ve Döğer kardeş şehir oldular

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi imzalanan protokol neticesinde Döğer Belediyesi ile kardeş şehir oldu.

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Tepebaşı Belediyesi imzalanan protokol neticesinde Döğer Belediyesi ile kardeş şehir oldu. Protokol, iki kent arasında karşılıklı iş birliği ve dayanışmayı kapsıyor.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demiral, iki belediyeyi kardeş şehir ilan eden protokolü imzaladı. Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demiral'ın yanı sıra her iki belediyenin başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.


"Döğerliler ile çok yakın ilişkilerimiz oldu"


Törende bir konuşma yapan Başkan Ataç, "Yıllardır karşılıklı biçimde süren iyi niyetimiz, dostluklarımız bugün Tepebaşı ve Döğer Belediyeleri arasında bir kardeş şehir olma imkanı sağladı. 1999'da göreve geldiğimden bu yana siz Döğerliler ile çok yakın ve dostane ilişkilerimiz oldu. İyi günde, kötü günde hep birlikte olduk. Kardeş şehir olmak gibi bir güzellik de Sayın Mehmet Demiral'ın dönemine denk geldi. Bundan sonra da bu iyi niyet ve güzellikler, iki bölge arasında iş birliğine vesile olacak. Diliyorum bu dostluklar sonsuza kadar sürer" diye konuştu.


"Kardeş şehir olduğumuz için çok mutluyuz"


Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demiral da protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Sevgili Ahmet Başkanıma teşekkür ediyorum. Eskişehir'de 3 binin üzerinde Döğerli yaşıyor. Sayın Ahmet Ataç'ın da hemşehrilerimiz ile arası çok iyi, yardımını esirgemiyor. Bugün Tepebaşı Belediyesi ile kardeş şehir olduğumuz için çok mutluyuz, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Eskişehir Döğerliler Derneği Başkanı Ahmet Karavil ise her iki belediye başkanına, Tepebaşı bölgesinde yaşayan Döğerliler adına teşekkür etti. Törende daha sonra Ataç ve Demirel, Tepebaşı ve Döğer Belediyesi'ni kardeş şehir ilan eden protokole imza attı. Tören, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Mehmet Demiral, Tepebaşı, Döğer, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:52 Kaynak: İHA
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