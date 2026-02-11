Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti - Son Dakika
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

11.02.2026 11:03  Güncelleme: 11:06
TÜVTÜRK'te yaşanan ölüm olayının ardından bir vatandaş, fren lambası çalıştığı halde aracının muayeneden geçmediğini öne sürerek tepki gösterdi. Görüntü paylaşan vatandaş, denetim süreçlerinin incelenmesini isteyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Ankara'da aracını muayeneye götüren polis memurunun TÜVTÜRK çalışanları tarafından darbedilerek hayatını kaybettiği olayın yankıları devam ederken, kuruma yönelik eleştiriler de art arda gelmeye başladı.

"FREN LAMBASI YANMIYOR" DENİLDİ AMA...

TÜVTÜRK'e giden bir vatandaş, daha önce tamir ettirdiğini söylediği fren lambası nedeniyle aracının yeniden muayeneden geçmediğini öne sürdü. Muayene tekrarı için geldiğini belirten vatandaş, istasyon görevlilerinin "Fren lamban yanmıyor" diyerek aracı bıraktığını iddia etti.

GÖRÜNTÜYLE TEPKİ GÖSTERDİ

İddiayı görüntüyle desteklemek isteyen vatandaş, başka bir kişiden aracına binip frene basmasını istedi. Fren lambalarının yandığını gösteren görüntülerin ardından vatandaş, "Devlet yetkilileri lütfen bu olaya bir el atın. Başka polis ya da vatandaş ölmesin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ŞİKAYETLER ARTIYOR

Son olayın ardından TÜVTÜRK uygulamaları ve denetim süreçleri yeniden tartışma konusu olurken, vatandaşların sosyal medya üzerinden paylaştığı şikayetler dikkat çekiyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • antalya123456 antalya123456:
    Tüvtürk kapatılsın 146 2 Yanıtla
  • 1234 1234:
    kredi kartina komusyon alan tek kuruluş 117 1 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    Duyarlı bir vatandaş olarak yaziyorum.lütfen Tüvtürk te vatandaşlara sıkıntılar yaşatıliyor.yeni yapılacak ttüvtürk sözleşmesini ehliyeti yeterli muhtelif firmalara veriniz.Tüvtürk bu haliyle devletle vatandaş arasında ciddi sıkıntılar yaratiyor. 97 1 Yanıtla
  • Adem1985 Adem1985:
    üçüncü fren lambası yanmıyor tepedeki o yüzden kalmışsın 30 13 Yanıtla
  • Fenerli Biri Fenerli Biri:
    arka tepedeki lamban yanmiyo körmüsün 12 14 Yanıtla
    Mehmet OLGAÇ Mehmet OLGAÇ:
    illa edep illa edep... 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
