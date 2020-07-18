Tercih maratonu başlıyor - Son Dakika

Tercih maratonu başlıyor

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler tercih işlemleri için araştırmalara başladı.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler tercih işlemleri için araştırmalara başladı.

TFF 1. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı

Tercih döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve doğru bir tercih sıralaması konusunda rehber öğretmen desteği almak şart olarak görülüyor. Uğur Koleji Rehberlik Servisi Koordinatörü Ebru Ceylan Tezer, "Tercih sistemini iyi bilen rehberlik servisleri velilerin en büyük yardımcısı oluyor. İlk uyarımız velilerimize ilk tavsiyemiz, ilk gün hızlıca tercih yapmak için acele etmemeleri yönünde oluyor. Okul tercih listemizi öncelikle 3 tercihi sıralama-puan uyumlu olarak yapmaya özen göstermeliyiz. Uğur Koleji olarak, öğrencilerimizin okulumuzda aldıkları eğitim hayatları boyunca mesleki ilgilerine yönelik envanter çalışmaları yapmakta, aileleri ile de görüşerek öğrencinin kendisine doğru soruları sormasını sağlamak üzere çalışmaktayız. "Geleceğimde kendimi hangi meslek dalında yetenekli görüyorum, ilgim ne yönde?" sorusunu cevaplayarak en yüksek memnuniyet duyacağı, ilgi alanını karşılayacak şekilde gerek Anadolu Lisesi ve gerekse meslek lisesi olmak üzere "doğru" alana yönelmesi için tüm desteği veriyoruz" dedi.

Ailelerin LGS tercih kılavuzunu tercih öncesinde tekrar incelemeleri ve kılavuzu çok iyi anlamaları gerektiğine dikkat çeken Tezer, "Okullarıyla iş birliği içinde ilerlemeli ve olası durumlar için nakil süreçlerini takip etmelidirler. Tercih listesinin diğer önemli kriterleri seçilen okulların ulaşımı, bulunduğu konumun güvenliği, sosyal, kültürel ve sportif faaliyet imkanları olarak bahsedilebilir. Listede yer alan okullar fiziki olarak ziyaret edilmeli ve çocuğun ilgisine yönelik özellikler göz önüne alınmalıdır" dedi.

Ebru Ceylan Tezer, "Sınav sonucuyla ilgili fikir edinmek isteyen adayların 2019 LGS' de puanlara bakması 2020 LGS yerleştirmeleri için bir veri oluşturmuyor. Çünkü her yılın puanları o okula en son yerleşen öğrencinin puanıyla belirleniyor. Yerleştirmeler henüz yapılmadığı için de okullarla ilgili puan bazlı tercih yapılması adayları yanıltacaktır. Okul kontenjanlarının 2019'da 139 bin 660 iken 2020 LGS'de yüzde 52.6 oranında artışla, 213 bin 128'e çıkarıldı. Bu yıl sınav sonucuna göre bin 856 okula yerleştirme yapılacak. Kontenjanların artması adayların bu yıl sınavla öğrenci alan okullara yerleşme şansını artırdı. Yüzdelik dilimimizden daha iyi yüzdelik dilimlerden de tercihler yapmanızda yarar var" diye konuştu.

Uğur Koleji, LGS sonuçlarına göre başarı sıralamasında yüzdelik dilimi 0,01-2.0 arasındaki 4 öğrenciye tam burs'lu eğitim imkanı sunuyor. Yüzde 2.0 ile yüzde 25 arasında yüzde 90 ile yüzde 30 eğitim desteği arasında değişen burs imkanları da öğrencilere sunuluyor.

(İHA)

Ebru Ceylan, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tercih maratonu başlıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:22 Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 19:00 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 18:02 Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:18 Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
19:22
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
19:04
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık
19:00
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
18:59
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
18:28
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
18:02
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
17:34
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
16:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 20:00:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tercih maratonu başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]